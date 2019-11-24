كان أحق بالعالمية منذ البداية.. انتهى زمن "العالمية صعبة قوية"

حقق الهلال الحلم الذي ظل يبحث عنه منذ نحو 18 عاماً، عاد الزعيم ليفرض سطوته على القارة الصفراء، ويحقق اللقب الآسيوي.

الهلال لم يحقق شيئاً جديداً فهو أحد العالميين في المملكة بعد تأهله لبطولة عام 2001م قبل أن يقرر الفيفا إلغاء البطولة لأسباب مالية وقتها.

الهلال تأهل للعالمية التي كانت ستقام في إسبانيا، وتأهل معه كل من الزمالك وبالميراس وبوكاجونيورز وهارتس أوف أوك الغاني وريال مدريد وديبورتيفولاكورونيا ولوس أنجلوس وغلطة سراي وأولومبيا من هندوراس وجوبيليو ايواتا الياباني، ووولونجونج وولفز الأسترالي.

كسر الهلال اليوم عقدة العالمية ولم تعد "صعبة قوية"، كما اعتادت الجماهير المنافسة الحديث عنها، حيث سيشارك في البطولة في قطر الشهر المقبل.

لم يعد أمام الهلال أي ألقاب خارج سيطرته؛ فالزعيم صاحب الرقم الأعلى في الفوز بالدوري، كما حقق ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد سابقاً، وها هو يتوج باللقب الآسيوي.