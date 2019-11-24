النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كان أحق بالعالمية منذ البداية.. انتهى زمن "العالمية صعبة قوية"

حقق الهلال الحلم الذي ظل يبحث عنه منذ نحو 18 عاماً، عاد الزعيم ليفرض سطوته على القارة الصفراء، ويحقق اللقب الآسيوي.

الهلال لم يحقق شيئاً جديداً فهو أحد العالميين في المملكة بعد تأهله لبطولة عام 2001م قبل أن يقرر الفيفا إلغاء البطولة لأسباب مالية وقتها.

الهلال تأهل للعالمية التي كانت ستقام في إسبانيا، وتأهل معه كل من الزمالك وبالميراس وبوكاجونيورز وهارتس أوف أوك الغاني وريال مدريد وديبورتيفولاكورونيا ولوس أنجلوس وغلطة سراي وأولومبيا من هندوراس وجوبيليو ايواتا الياباني، ووولونجونج وولفز الأسترالي.

كسر الهلال اليوم عقدة العالمية ولم تعد "صعبة قوية"، كما اعتادت الجماهير المنافسة الحديث عنها، حيث سيشارك في البطولة في قطر الشهر المقبل.

لم يعد أمام الهلال أي ألقاب خارج سيطرته؛ فالزعيم صاحب الرقم الأعلى في الفوز بالدوري، كما حقق ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد سابقاً، وها هو يتوج باللقب الآسيوي.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كان أحق بالعالمية منذ البداية.. انتهى زمن "العالمية صعبة قوية"
سبق

حقق الهلال الحلم الذي ظل يبحث عنه منذ نحو 18 عاماً، عاد الزعيم ليفرض سطوته على القارة الصفراء، ويحقق اللقب الآسيوي.

الهلال لم يحقق شيئاً جديداً فهو أحد العالميين في المملكة بعد تأهله لبطولة عام 2001م قبل أن يقرر الفيفا إلغاء البطولة لأسباب مالية وقتها.

الهلال تأهل للعالمية التي كانت ستقام في إسبانيا، وتأهل معه كل من الزمالك وبالميراس وبوكاجونيورز وهارتس أوف أوك الغاني وريال مدريد وديبورتيفولاكورونيا ولوس أنجلوس وغلطة سراي وأولومبيا من هندوراس وجوبيليو ايواتا الياباني، ووولونجونج وولفز الأسترالي.

كسر الهلال اليوم عقدة العالمية ولم تعد "صعبة قوية"، كما اعتادت الجماهير المنافسة الحديث عنها، حيث سيشارك في البطولة في قطر الشهر المقبل.

لم يعد أمام الهلال أي ألقاب خارج سيطرته؛ فالزعيم صاحب الرقم الأعلى في الفوز بالدوري، كما حقق ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد سابقاً، وها هو يتوج باللقب الآسيوي.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:15 PM

كان أحق بالعالمية منذ البداية.. انتهى زمن "العالمية صعبة قوية"

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
1,101

حقق الهلال الحلم الذي ظل يبحث عنه منذ نحو 18 عاماً، عاد الزعيم ليفرض سطوته على القارة الصفراء، ويحقق اللقب الآسيوي.

الهلال لم يحقق شيئاً جديداً فهو أحد العالميين في المملكة بعد تأهله لبطولة عام 2001م قبل أن يقرر الفيفا إلغاء البطولة لأسباب مالية وقتها.

الهلال تأهل للعالمية التي كانت ستقام في إسبانيا، وتأهل معه كل من الزمالك وبالميراس وبوكاجونيورز وهارتس أوف أوك الغاني وريال مدريد وديبورتيفولاكورونيا ولوس أنجلوس وغلطة سراي وأولومبيا من هندوراس وجوبيليو ايواتا الياباني، ووولونجونج وولفز الأسترالي.

كسر الهلال اليوم عقدة العالمية ولم تعد "صعبة قوية"، كما اعتادت الجماهير المنافسة الحديث عنها، حيث سيشارك في البطولة في قطر الشهر المقبل.

لم يعد أمام الهلال أي ألقاب خارج سيطرته؛ فالزعيم صاحب الرقم الأعلى في الفوز بالدوري، كما حقق ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد سابقاً، وها هو يتوج باللقب الآسيوي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,579
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,289

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة