"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الفقيد السبيعي"
إثر زيارته لمنزلهم في محافظة رنية
نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة العريف جفين السبيعي، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
نقل "المنتشري" التعازي إثر زيارته لمنزل ذوي الفقيد بمحافظة رنية.
"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الفقيد السبيعي"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-16
نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة العريف جفين السبيعي، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
نقل "المنتشري" التعازي إثر زيارته لمنزل ذوي الفقيد بمحافظة رنية.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:05 PM
"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الفقيد السبيعي"
نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة العريف جفين السبيعي، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته.
نقل "المنتشري" التعازي إثر زيارته لمنزل ذوي الفقيد بمحافظة رنية.