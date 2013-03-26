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"طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" تصعد إلى دوري الدرجة الثانية

بعد أن حجزت مقاعدها في نصف نهائي الدرجة الثالثة

صعدت فرق "طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.

وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لتتأهل رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاء تأهل "طويق" رغم خسارته أمام "ساجر" 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0، فيما حول "النعيرية" خسارته ذهابًا أمام "الغوطة" 2-5 إلى فوز في الإياب 4-1 ليتأهل بالهدف الاعتباري خارج ملعبه.

وحسم التعادل السلبي مواجهة "الصقر" مع "الوطني" ليتأهل الأول إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1، كما تغلب "الريان" على مضيفه الشهيد بهدف نظيف بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.


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"طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" تصعد إلى دوري الدرجة الثانية
سبق

صعدت فرق "طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.

وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لتتأهل رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاء تأهل "طويق" رغم خسارته أمام "ساجر" 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0، فيما حول "النعيرية" خسارته ذهابًا أمام "الغوطة" 2-5 إلى فوز في الإياب 4-1 ليتأهل بالهدف الاعتباري خارج ملعبه.

وحسم التعادل السلبي مواجهة "الصقر" مع "الوطني" ليتأهل الأول إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1، كما تغلب "الريان" على مضيفه الشهيد بهدف نظيف بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.


26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
08:56 PM

"طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" تصعد إلى دوري الدرجة الثانية

بعد أن حجزت مقاعدها في نصف نهائي الدرجة الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت فرق "طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.

وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لتتأهل رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاء تأهل "طويق" رغم خسارته أمام "ساجر" 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0، فيما حول "النعيرية" خسارته ذهابًا أمام "الغوطة" 2-5 إلى فوز في الإياب 4-1 ليتأهل بالهدف الاعتباري خارج ملعبه.

وحسم التعادل السلبي مواجهة "الصقر" مع "الوطني" ليتأهل الأول إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1، كما تغلب "الريان" على مضيفه الشهيد بهدف نظيف بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.


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