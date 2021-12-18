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"مدني جدة" يباشر حريقاً اندلع بمنجرة بعد انهيار 3 واجهات بشقة مجاورة بالحرازات

"سرحان": فرق الإطفاء تمكنت من إخماده دون إصابات.. وجار التحقيق في الحادث

انهارت ثلاث واجهات لشقة بالدور الرابع بمبنى بحي الحرازات جنوب شرق محافظة جدة نتيجة اشتعال لحظي قبل أن تندلع النيران في منجرة مجاورة نتيجة تساقط شظايا من اللهب وتم إخماده دون إصابات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يتسبب في حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال إن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء أمس الثلاثاء بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن اندلاع حريق في بناية من أربعة أدوار شرق محافظة جدة، تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها الآليات وفرق التدخل بعد تمرير البلاغ لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق مركز العمليات الأمنية.

وأضاف: "مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من أربعة أدوار بالتزامن مع اندلاع حريق داخل منجرة مجاورة للبناية".

وتابع: عمدت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية من قاطنيها والبحث عن مصابين أو محتجزين تحديداً بالدور الرابع موقع الاشتعال الحظي.

وبين أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع ولا يوجد بها سكان لحظة الحادث، ونتج عنه انهيار ثلاث واجهات لثلاث غرف جنوب وشمال وغرب البناية مما أدى إلى اشتعال النار داخل أروقة الشقة وتساقط شظايا من اللهب على منجرة مجاورة شمال البناية تسبب في نشوب الحريق في محتويات المنجرة من مواد إسفنج وأقمشة وأخشاب.

وأردف: عملت فرق الإطفاء في عمليات المكافحة على ثلاث محاور تمثلت في مواجهة الحريق داخل الشقة ومكافحة ألسنة اللهب في المنجرة فيما عملت الفرق في المحور الثالث على الحد من انتشار الحريق للمواقع المجاورة للمنجرة المحترقة.

وأكد أن التحقيق في الحادث قائم بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

جدة الحرازات اشتعال لحظي الدفاع المدني المتحدث الرسمي باسم مدني جدة سعيد سرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يباشر حريقاً اندلع بمنجرة بعد انهيار 3 واجهات بشقة مجاورة بالحرازات
سبق

انهارت ثلاث واجهات لشقة بالدور الرابع بمبنى بحي الحرازات جنوب شرق محافظة جدة نتيجة اشتعال لحظي قبل أن تندلع النيران في منجرة مجاورة نتيجة تساقط شظايا من اللهب وتم إخماده دون إصابات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يتسبب في حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال إن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء أمس الثلاثاء بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن اندلاع حريق في بناية من أربعة أدوار شرق محافظة جدة، تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها الآليات وفرق التدخل بعد تمرير البلاغ لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق مركز العمليات الأمنية.

وأضاف: "مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من أربعة أدوار بالتزامن مع اندلاع حريق داخل منجرة مجاورة للبناية".

وتابع: عمدت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية من قاطنيها والبحث عن مصابين أو محتجزين تحديداً بالدور الرابع موقع الاشتعال الحظي.

وبين أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع ولا يوجد بها سكان لحظة الحادث، ونتج عنه انهيار ثلاث واجهات لثلاث غرف جنوب وشمال وغرب البناية مما أدى إلى اشتعال النار داخل أروقة الشقة وتساقط شظايا من اللهب على منجرة مجاورة شمال البناية تسبب في نشوب الحريق في محتويات المنجرة من مواد إسفنج وأقمشة وأخشاب.

وأردف: عملت فرق الإطفاء في عمليات المكافحة على ثلاث محاور تمثلت في مواجهة الحريق داخل الشقة ومكافحة ألسنة اللهب في المنجرة فيما عملت الفرق في المحور الثالث على الحد من انتشار الحريق للمواقع المجاورة للمنجرة المحترقة.

وأكد أن التحقيق في الحادث قائم بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:33 AM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:52 AM

"مدني جدة" يباشر حريقاً اندلع بمنجرة بعد انهيار 3 واجهات بشقة مجاورة بالحرازات

"سرحان": فرق الإطفاء تمكنت من إخماده دون إصابات.. وجار التحقيق في الحادث

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,134

انهارت ثلاث واجهات لشقة بالدور الرابع بمبنى بحي الحرازات جنوب شرق محافظة جدة نتيجة اشتعال لحظي قبل أن تندلع النيران في منجرة مجاورة نتيجة تساقط شظايا من اللهب وتم إخماده دون إصابات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يتسبب في حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال إن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء أمس الثلاثاء بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن اندلاع حريق في بناية من أربعة أدوار شرق محافظة جدة، تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها الآليات وفرق التدخل بعد تمرير البلاغ لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق مركز العمليات الأمنية.

وأضاف: "مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من أربعة أدوار بالتزامن مع اندلاع حريق داخل منجرة مجاورة للبناية".

وتابع: عمدت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية من قاطنيها والبحث عن مصابين أو محتجزين تحديداً بالدور الرابع موقع الاشتعال الحظي.

وبين أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع ولا يوجد بها سكان لحظة الحادث، ونتج عنه انهيار ثلاث واجهات لثلاث غرف جنوب وشمال وغرب البناية مما أدى إلى اشتعال النار داخل أروقة الشقة وتساقط شظايا من اللهب على منجرة مجاورة شمال البناية تسبب في نشوب الحريق في محتويات المنجرة من مواد إسفنج وأقمشة وأخشاب.

وأردف: عملت فرق الإطفاء في عمليات المكافحة على ثلاث محاور تمثلت في مواجهة الحريق داخل الشقة ومكافحة ألسنة اللهب في المنجرة فيما عملت الفرق في المحور الثالث على الحد من انتشار الحريق للمواقع المجاورة للمنجرة المحترقة.

وأكد أن التحقيق في الحادث قائم بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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