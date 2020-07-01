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"سعود الطبية" تصدر 17 ألف تقرير طبي في 6 أشهر

منهم 11585 إجازة مرضية والمرافقة 500 تقرير

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم التقارير الطبية، ما يقرب من 17 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاتها للمراجعين والمرافقين، وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم التقارير الطبية مشعل المطيري، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المهمة التي تقدمها المدينة لكل المراجعين، والحرص على تقديم خدمة متميزة من استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها.

وأشار "المطيري" إلى أن تقارير الإجازات المرضية بلغت 11585، كما بلغت إجازات المرافقة 500 تقرير تقريباً، منوهاً بأن أكثر من 340 تقريراً صدر عن طريق البريد الإلكتروني، كما بلغت أعداد التقارير الطبية الشخصية 3272.

وتابع "المطيري": بلغت التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية 1224، منهم 180 صادرة للجهات الحكومية مثل (الشرطة، المرور، المحاكم الشرعية، الهيئات الطبية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية) بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبي على حسب المعايير المطلوبة.

مدينة الملك سعود الطبية التقارير الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تصدر 17 ألف تقرير طبي في 6 أشهر
سبق

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم التقارير الطبية، ما يقرب من 17 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاتها للمراجعين والمرافقين، وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم التقارير الطبية مشعل المطيري، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المهمة التي تقدمها المدينة لكل المراجعين، والحرص على تقديم خدمة متميزة من استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها.

وأشار "المطيري" إلى أن تقارير الإجازات المرضية بلغت 11585، كما بلغت إجازات المرافقة 500 تقرير تقريباً، منوهاً بأن أكثر من 340 تقريراً صدر عن طريق البريد الإلكتروني، كما بلغت أعداد التقارير الطبية الشخصية 3272.

وتابع "المطيري": بلغت التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية 1224، منهم 180 صادرة للجهات الحكومية مثل (الشرطة، المرور، المحاكم الشرعية، الهيئات الطبية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية) بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبي على حسب المعايير المطلوبة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:19 PM

"سعود الطبية" تصدر 17 ألف تقرير طبي في 6 أشهر

منهم 11585 إجازة مرضية والمرافقة 500 تقرير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم التقارير الطبية، ما يقرب من 17 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاتها للمراجعين والمرافقين، وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم التقارير الطبية مشعل المطيري، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المهمة التي تقدمها المدينة لكل المراجعين، والحرص على تقديم خدمة متميزة من استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها.

وأشار "المطيري" إلى أن تقارير الإجازات المرضية بلغت 11585، كما بلغت إجازات المرافقة 500 تقرير تقريباً، منوهاً بأن أكثر من 340 تقريراً صدر عن طريق البريد الإلكتروني، كما بلغت أعداد التقارير الطبية الشخصية 3272.

وتابع "المطيري": بلغت التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية 1224، منهم 180 صادرة للجهات الحكومية مثل (الشرطة، المرور، المحاكم الشرعية، الهيئات الطبية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية) بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبي على حسب المعايير المطلوبة.

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