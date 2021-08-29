جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية

أكدت مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات

استقبلت جامعة نجران الطلاب والطالبات، صباح اليوم، وفق اجراءات احترازية صحية بدءاً من دخول الطلاب عبر البوابات الرئيسة حتى قاعات الدراسة داخل الكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة منذ صدور القرار بعودة الدراسة حضورياً شكلت لجنة عليا لهذا الخصوص، وعقدت عدداً من الاجتماعات أقرّت خلالها عديداً من الإجراءات الكفيلة بسير الدراسة بما يضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات والقاعات الدراسية.

وأكد الحارثي، أن الجامعة كثّفت من جهودها في تحصين طلاب التعليم العام والعالي من خلال عياداتها داخل المدينة الجامعية، وكذلك المستشفى الجامعي لضمان حصول الجميع على جرعتَي لقاح كورونا ليتمكنوا من الانتظام في الدراسة.