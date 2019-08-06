النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطار جدة": حركة هبوط وإقلاع الطائرات طبيعية ولم تتأثر بالغبار

#الإنذار_المبكر: حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر للرابعة عصراً

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الثلاثاء، عدم تأثر الرحلات بالغبار الذي تشهده جدة حاليًا.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي على "تويتر": المسافرين الأعزاء: #غبار_جده لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد.

وكان النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر قد أصدر تنبيهًا صباح اليوم لمنطقة مكة المكرمة يشمل جدة؛ وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للرابعة عصر اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطار جدة": حركة هبوط وإقلاع الطائرات طبيعية ولم تتأثر بالغبار
سبق

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الثلاثاء، عدم تأثر الرحلات بالغبار الذي تشهده جدة حاليًا.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي على "تويتر": المسافرين الأعزاء: #غبار_جده لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد.

وكان النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر قد أصدر تنبيهًا صباح اليوم لمنطقة مكة المكرمة يشمل جدة؛ وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للرابعة عصر اليوم.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:20 PM

"مطار جدة": حركة هبوط وإقلاع الطائرات طبيعية ولم تتأثر بالغبار

#الإنذار_المبكر: حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر للرابعة عصراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
517

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الثلاثاء، عدم تأثر الرحلات بالغبار الذي تشهده جدة حاليًا.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي على "تويتر": المسافرين الأعزاء: #غبار_جده لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد.

وكان النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر قد أصدر تنبيهًا صباح اليوم لمنطقة مكة المكرمة يشمل جدة؛ وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للرابعة عصر اليوم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,417
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,537
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,572
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,622

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة