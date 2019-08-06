"مطار جدة": حركة هبوط وإقلاع الطائرات طبيعية ولم تتأثر بالغبار

#الإنذار_المبكر: حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر للرابعة عصراً

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الثلاثاء، عدم تأثر الرحلات بالغبار الذي تشهده جدة حاليًا.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي على "تويتر": المسافرين الأعزاء: #غبار_جده لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد.

وكان النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر قد أصدر تنبيهًا صباح اليوم لمنطقة مكة المكرمة يشمل جدة؛ وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للرابعة عصر اليوم.