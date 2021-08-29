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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر لمكافحة "الجائحة"

في إطار المساعدات المقدمة من المملكة لمساندة الجهود في الحد من انتشار كورونا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر المتحدة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، لمعالي وزيرة الصحة القمرية لب الياقوت زايد، في العاصمة موروني.

وأوضح السفير الزايد أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لدعم جهود جمهورية القمر في التصدي لهذا الوباء الذي ما زال يهدد العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قامت على سبيل المثال لا الحصر، بمد جسر جوي من المساعدات الطبية قبل أيام إلى تونس وماليزيا والجزائر، ودول أخرى تتعرض لموجات جديدة من الفيروس المتحور، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من العمل الجاد والحرص المجتمعي المشترك، وبشكل خاص في هذه المرحلة التي يتعرض فيها العالم لهذه الأزمة الصحية، التي أثرت سلبًا على جميع دول العالم.
وتأتي هذه المساعدات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر لمكافحة "الجائحة"
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر المتحدة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، لمعالي وزيرة الصحة القمرية لب الياقوت زايد، في العاصمة موروني.

وأوضح السفير الزايد أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لدعم جهود جمهورية القمر في التصدي لهذا الوباء الذي ما زال يهدد العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قامت على سبيل المثال لا الحصر، بمد جسر جوي من المساعدات الطبية قبل أيام إلى تونس وماليزيا والجزائر، ودول أخرى تتعرض لموجات جديدة من الفيروس المتحور، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من العمل الجاد والحرص المجتمعي المشترك، وبشكل خاص في هذه المرحلة التي يتعرض فيها العالم لهذه الأزمة الصحية، التي أثرت سلبًا على جميع دول العالم.
وتأتي هذه المساعدات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
03:03 PM

"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر لمكافحة "الجائحة"

في إطار المساعدات المقدمة من المملكة لمساندة الجهود في الحد من انتشار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر المتحدة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، لمعالي وزيرة الصحة القمرية لب الياقوت زايد، في العاصمة موروني.

وأوضح السفير الزايد أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لدعم جهود جمهورية القمر في التصدي لهذا الوباء الذي ما زال يهدد العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قامت على سبيل المثال لا الحصر، بمد جسر جوي من المساعدات الطبية قبل أيام إلى تونس وماليزيا والجزائر، ودول أخرى تتعرض لموجات جديدة من الفيروس المتحور، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من العمل الجاد والحرص المجتمعي المشترك، وبشكل خاص في هذه المرحلة التي يتعرض فيها العالم لهذه الأزمة الصحية، التي أثرت سلبًا على جميع دول العالم.
وتأتي هذه المساعدات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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