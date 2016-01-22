طلاب "طب الملك خالد" يطلعون على سير العمل في "هلال عسير"

"الشهري" يؤكد: التعاون بيننا متواصل ومستمر منذ زمن بعيد

قام عدد من طلاب جامعة الملك خالد تخصص طب وطوارئ بزيارة فرع الهلال الأحمر بعسير، للاطلاع على سير العمل في الفرع، برفقة المحاضر أحمد الشديدي وخالد العنزي.

وأكد مدير عام فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، أن التعاون ما بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر بعسير متواصل منذ زمن بعيد.

وتابع: نسعد كثيراً بقيامنا بواجبنا تجاه طلاب العلم من خلال شرح بعض ما نقدمه من أعمال مناطة بنا وبسير عملنا، متمنياً للطلاب والجامعة النجاح ومشيراً إلى أن الباب مفتوح لكل إعلامي أو طالب علم يرغب في الاطلاع والمعرفة.

من جانبه، أشار مدير عمليات فرع عسير المكلف ومشرف النوبة في غرفة العمليات فؤاد القبيعي إلى أنه تم الشرح بالتفصيل للطلاب على غرفة العمليات وهي تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتمثل في استقبال البلاغ من طالبي الخدمة الإسعافية، من خلال التعريف عن اسمه والموقع ونوع الإصابة أو المرض، بالإضافة إلى عمر المطلوب تقديم الخدمة له وجنسه ذكر أو أنثى، ومع معرفة سبب معاناة المريض وكل ذلك يتم خلال دقيقتين فقط.

وتابع "القبيعي": المرحلة الثانية وتتضمن ترحيل البلاغ للفرقة الإسعافية في مراكز منطقة عسير حسب الموقع، من خلال تمرير معلومات البلاغ للفرقة والموقع بالتحديد، وأيضاً كل ذلك لا يستغرق من الوقت سوى دقيقتين.

وتتضمن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة متابعة البلاغ من قبل مختص ويكون همزة وصل بين المبلغ والفرقة الإسعافية حتى يتم قفل البلاغ نهائياً، على أن يتأكد من تقديم الخدمة الإسعافية وكذلك التواصل مع الجهات ذات العلاقة كالمستشفيات والأمن والمرور وقيادات الهلال الأحمر.