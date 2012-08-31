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اتحاد "اللاكروس" السعودي يجتمع  بقيادات بالاتحاد الدولي

لمناقشة الخطة الإستراتيجية والتطويرية

عـقدت اللجنة الفنية للاتحاد السعودي "اللاكروس" اجتماعًا تعريفيًا "عن بعد" برئاسة عبير الحميدي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة مع رئيس التطوير لدى الاتحاد الدولي للاكروس أ. بوب ديماركس ورئيس التطوير الرياضي أ. تي جاي بيوكانون بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد يزيد الرشيد ونائبه الدكتور عبدالله الحيدري .

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد ممثلةً في أمل القرافي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد النعيمي وفهد السحيباني ومحمد النفيسي.

واستعرضت اللجنة الفنية في الاجتماع أعضاء فريق عمل الاتحاد والجهود المبذولة لتأسيس اتحاد يمتاز بمستوى عالٍ إداريًا ورياضيًا بدعم كامل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمام خاص بتعزيز الرياضات العالمية ومنسوبيها وإدراجها في اللجنة.

واختتم أعضاء الاتحاد الدولي الاجتماع بعرض خطوات التطوير وفرص الدعم المتاحة لتمكين الاتحاد السعودي للاكروس من الحصول على العضوية الدولية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتطويرية التي تحقق شروط العضوية وتعزز من زيادة عدد الممارسين والمهتمين وتبادل الخبرات بين الطرفين.

يُذكر أن لعبة اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تك الكرة ويستخدم اللاعبون عصا اللاكروس لالتقاط وتمرير وتسديد الكرة نحو المرمى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد "اللاكروس" السعودي يجتمع  بقيادات بالاتحاد الدولي
سبق

عـقدت اللجنة الفنية للاتحاد السعودي "اللاكروس" اجتماعًا تعريفيًا "عن بعد" برئاسة عبير الحميدي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة مع رئيس التطوير لدى الاتحاد الدولي للاكروس أ. بوب ديماركس ورئيس التطوير الرياضي أ. تي جاي بيوكانون بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد يزيد الرشيد ونائبه الدكتور عبدالله الحيدري .

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد ممثلةً في أمل القرافي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد النعيمي وفهد السحيباني ومحمد النفيسي.

واستعرضت اللجنة الفنية في الاجتماع أعضاء فريق عمل الاتحاد والجهود المبذولة لتأسيس اتحاد يمتاز بمستوى عالٍ إداريًا ورياضيًا بدعم كامل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمام خاص بتعزيز الرياضات العالمية ومنسوبيها وإدراجها في اللجنة.

واختتم أعضاء الاتحاد الدولي الاجتماع بعرض خطوات التطوير وفرص الدعم المتاحة لتمكين الاتحاد السعودي للاكروس من الحصول على العضوية الدولية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتطويرية التي تحقق شروط العضوية وتعزز من زيادة عدد الممارسين والمهتمين وتبادل الخبرات بين الطرفين.

يُذكر أن لعبة اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تك الكرة ويستخدم اللاعبون عصا اللاكروس لالتقاط وتمرير وتسديد الكرة نحو المرمى.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:26 PM

اتحاد "اللاكروس" السعودي يجتمع  بقيادات بالاتحاد الدولي

لمناقشة الخطة الإستراتيجية والتطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عـقدت اللجنة الفنية للاتحاد السعودي "اللاكروس" اجتماعًا تعريفيًا "عن بعد" برئاسة عبير الحميدي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة مع رئيس التطوير لدى الاتحاد الدولي للاكروس أ. بوب ديماركس ورئيس التطوير الرياضي أ. تي جاي بيوكانون بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد يزيد الرشيد ونائبه الدكتور عبدالله الحيدري .

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد ممثلةً في أمل القرافي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد النعيمي وفهد السحيباني ومحمد النفيسي.

واستعرضت اللجنة الفنية في الاجتماع أعضاء فريق عمل الاتحاد والجهود المبذولة لتأسيس اتحاد يمتاز بمستوى عالٍ إداريًا ورياضيًا بدعم كامل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمام خاص بتعزيز الرياضات العالمية ومنسوبيها وإدراجها في اللجنة.

واختتم أعضاء الاتحاد الدولي الاجتماع بعرض خطوات التطوير وفرص الدعم المتاحة لتمكين الاتحاد السعودي للاكروس من الحصول على العضوية الدولية، ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتطويرية التي تحقق شروط العضوية وتعزز من زيادة عدد الممارسين والمهتمين وتبادل الخبرات بين الطرفين.

يُذكر أن لعبة اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تك الكرة ويستخدم اللاعبون عصا اللاكروس لالتقاط وتمرير وتسديد الكرة نحو المرمى.

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