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"التجارة" تشهّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهّرت وزارة التجارة بشركة تختص بتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظة جدة، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية أردنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
سبق

شهّرت وزارة التجارة بشركة تختص بتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظة جدة، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية أردنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:07 AM
اخر تعديل
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:58 PM

"التجارة" تشهّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,474

شهّرت وزارة التجارة بشركة تختص بتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظة جدة، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية أردنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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