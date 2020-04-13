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شاهد.. بسبب الحشرات وسوء النظافة.. غرامات مالية على 10 مطاعم بالطائف

بعد خضوعها للتفتيش الدقيق خلال المتابعة اليومية

فرضت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" غرامات مالية تفاوتت في تصنيفها بحق 10 مطاعم متنوعة، وذلك بعد حملةٍ نفذتها بمتابعة من رئيس بلدية شرق الفرعية المهندس عبدالسلام العمري، وكشفت من خلالها الوضع السيئ الذي كانت عليه، وذلك ضمن متابعاتها اليومية لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس "كورونا".

مراقبو البلدية أخضعوا تلك المطاعم للتفتيش الدقيق، حيث كشفوا استعانة عمالتها بأغذية ومواد منتهية الصلاحية، ومنها "الروبيان المُثلج"، كما تفاجئوا بوجود حشرة "الحريشة" والتي تُعرف باسم "أم أربعة وأربعين"، كانت بين الأطعمة المُعدة للبيع، ما يعني أن تلك الأطعمة قد تلوثت جراء تلك الحشرة وغيرها من الحشرات التي لوحظ انتشارها، ووجود بؤر لتكاثرها داخل تلك المطاعم التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية، كما لوحظَ أن بعض العمالة من الذين يعدون الأطعمة غير متقيدين بلبس القفازات، ومنهم من كانت يديه ملوثة.

وما زالت تتواصل جولات الأمانة بكل فروعها البلدية، لمتابعة كل الأنشطة التجارية والمحال التي تقدم الأغذية للمستهلك، ومتابعة تطبيقها لكل الإجراءات والتعليمات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بسبب الحشرات وسوء النظافة.. غرامات مالية على 10 مطاعم بالطائف
سبق

فرضت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" غرامات مالية تفاوتت في تصنيفها بحق 10 مطاعم متنوعة، وذلك بعد حملةٍ نفذتها بمتابعة من رئيس بلدية شرق الفرعية المهندس عبدالسلام العمري، وكشفت من خلالها الوضع السيئ الذي كانت عليه، وذلك ضمن متابعاتها اليومية لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس "كورونا".

مراقبو البلدية أخضعوا تلك المطاعم للتفتيش الدقيق، حيث كشفوا استعانة عمالتها بأغذية ومواد منتهية الصلاحية، ومنها "الروبيان المُثلج"، كما تفاجئوا بوجود حشرة "الحريشة" والتي تُعرف باسم "أم أربعة وأربعين"، كانت بين الأطعمة المُعدة للبيع، ما يعني أن تلك الأطعمة قد تلوثت جراء تلك الحشرة وغيرها من الحشرات التي لوحظ انتشارها، ووجود بؤر لتكاثرها داخل تلك المطاعم التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية، كما لوحظَ أن بعض العمالة من الذين يعدون الأطعمة غير متقيدين بلبس القفازات، ومنهم من كانت يديه ملوثة.

وما زالت تتواصل جولات الأمانة بكل فروعها البلدية، لمتابعة كل الأنشطة التجارية والمحال التي تقدم الأغذية للمستهلك، ومتابعة تطبيقها لكل الإجراءات والتعليمات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:49 PM

شاهد.. بسبب الحشرات وسوء النظافة.. غرامات مالية على 10 مطاعم بالطائف

بعد خضوعها للتفتيش الدقيق خلال المتابعة اليومية

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فهد العتيبي - الطائف
8
2,865

فرضت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" غرامات مالية تفاوتت في تصنيفها بحق 10 مطاعم متنوعة، وذلك بعد حملةٍ نفذتها بمتابعة من رئيس بلدية شرق الفرعية المهندس عبدالسلام العمري، وكشفت من خلالها الوضع السيئ الذي كانت عليه، وذلك ضمن متابعاتها اليومية لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس "كورونا".

مراقبو البلدية أخضعوا تلك المطاعم للتفتيش الدقيق، حيث كشفوا استعانة عمالتها بأغذية ومواد منتهية الصلاحية، ومنها "الروبيان المُثلج"، كما تفاجئوا بوجود حشرة "الحريشة" والتي تُعرف باسم "أم أربعة وأربعين"، كانت بين الأطعمة المُعدة للبيع، ما يعني أن تلك الأطعمة قد تلوثت جراء تلك الحشرة وغيرها من الحشرات التي لوحظ انتشارها، ووجود بؤر لتكاثرها داخل تلك المطاعم التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية، كما لوحظَ أن بعض العمالة من الذين يعدون الأطعمة غير متقيدين بلبس القفازات، ومنهم من كانت يديه ملوثة.

وما زالت تتواصل جولات الأمانة بكل فروعها البلدية، لمتابعة كل الأنشطة التجارية والمحال التي تقدم الأغذية للمستهلك، ومتابعة تطبيقها لكل الإجراءات والتعليمات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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