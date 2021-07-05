وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري وسفير المملكة يستعرضان علاقات التعاون

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، مع الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، مع الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، مع الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، مع الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.