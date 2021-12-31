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الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" إلى 405 قتلى

فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين قبل أيام عدة، إلى 405 قتلى، فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين ريكاردو جالاد أن الوفيات معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، في حين أصيب 1147 شخصًا، مبينًا أن أكثر من 530 ألف منزل قد تضررت، ودُمر ثلثها بالكامل، بينما تشر التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة وصلت إلى نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار أمريكي).

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الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" إلى 405 قتلى
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين قبل أيام عدة، إلى 405 قتلى، فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين ريكاردو جالاد أن الوفيات معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، في حين أصيب 1147 شخصًا، مبينًا أن أكثر من 530 ألف منزل قد تضررت، ودُمر ثلثها بالكامل، بينما تشر التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة وصلت إلى نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار أمريكي).

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:14 PM

الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" إلى 405 قتلى

فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين قبل أيام عدة، إلى 405 قتلى، فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين ريكاردو جالاد أن الوفيات معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، في حين أصيب 1147 شخصًا، مبينًا أن أكثر من 530 ألف منزل قد تضررت، ودُمر ثلثها بالكامل، بينما تشر التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة وصلت إلى نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار أمريكي).

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

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13,107
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