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"الحارثي": جامعة الملك سعود الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي

خلال محاضرة ألقاها بعنوان "رؤى وأفكار حول التعليم العالي"

نظّم مركز حمد الجاسر الثقافي، اليوم، محاضرة بعنوان "رؤى وأفكار حول التعليم العالي في المملكة العربية السعودية" قدمها الأستاذ الدكتور زايد الحارثيّ، وأدارها الدكتور معلوي الشهرانيّ.

وتناول المحاضر ثلاثة محاور رئيسة هي "واقع البحث العلمي في التعليم العالي ومستقبله، والإدارة في الجامعات، والاعتماد الأكاديميّ في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

وافتتح المحاضرة باستعراض ترتيب الجامعات السعودية حسب الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي خلال عام 2013 التي تصدرتها جامعة الملك سعود بنسبة 26.51%.

وتحدث عن التحسن في الإنتاج الفكري والأوراق العلمية المنشورة للجامعات السعودية خلال الفترة من 2003 حتى 2012م ثم ذكر ترتيب أفضل عشر جامعات سعودية حسب الإنتاج العلمي خلال الفترة من 2008 حتى 2012 .

وتناول "الحارثي" الإمكانات التي سخرتها الدولة للجامعات، مؤكدًا أن ما يُبذل ويُصرف على التعليم العالي يفوق كثيرًا ما يبذل من جهود ومخرجات بحثية أو كفاءات وكوادر بشرية وهي إمكانات تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

وعرض مقارنات إقليمية وعالمية حول ما ينفق على البحث العلمي والتعليم بصفة عامة في المملكة ولدى الدول العربية والعالمية المختلفة، ومصادر ذلك التمويل وآلية الإنفاق على البحث العلمي حسب طبيعة البحوث.

واختتم المحاضر بطرح توصيات تمثل خلاصة آرائه وأفكاره عن النهوض بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وقد حضرت المحاضرة نخبة من المفكرين والأكاديميين والكتاب يتقدمهم الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية الطيران الذي أشاد بـ"دارة العرب" وثمّن منزلتها في الوسط الثقافيّ، وأثنى على المحاضر، مؤكداً ثراء المحاضرة.

وأتيحت الفرصة لمداخلات الحضور قبل أن يتولى المحاضر الرد على الأسئلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحارثي": جامعة الملك سعود الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي
سبق

نظّم مركز حمد الجاسر الثقافي، اليوم، محاضرة بعنوان "رؤى وأفكار حول التعليم العالي في المملكة العربية السعودية" قدمها الأستاذ الدكتور زايد الحارثيّ، وأدارها الدكتور معلوي الشهرانيّ.

وتناول المحاضر ثلاثة محاور رئيسة هي "واقع البحث العلمي في التعليم العالي ومستقبله، والإدارة في الجامعات، والاعتماد الأكاديميّ في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

وافتتح المحاضرة باستعراض ترتيب الجامعات السعودية حسب الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي خلال عام 2013 التي تصدرتها جامعة الملك سعود بنسبة 26.51%.

وتحدث عن التحسن في الإنتاج الفكري والأوراق العلمية المنشورة للجامعات السعودية خلال الفترة من 2003 حتى 2012م ثم ذكر ترتيب أفضل عشر جامعات سعودية حسب الإنتاج العلمي خلال الفترة من 2008 حتى 2012 .

وتناول "الحارثي" الإمكانات التي سخرتها الدولة للجامعات، مؤكدًا أن ما يُبذل ويُصرف على التعليم العالي يفوق كثيرًا ما يبذل من جهود ومخرجات بحثية أو كفاءات وكوادر بشرية وهي إمكانات تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

وعرض مقارنات إقليمية وعالمية حول ما ينفق على البحث العلمي والتعليم بصفة عامة في المملكة ولدى الدول العربية والعالمية المختلفة، ومصادر ذلك التمويل وآلية الإنفاق على البحث العلمي حسب طبيعة البحوث.

واختتم المحاضر بطرح توصيات تمثل خلاصة آرائه وأفكاره عن النهوض بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وقد حضرت المحاضرة نخبة من المفكرين والأكاديميين والكتاب يتقدمهم الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية الطيران الذي أشاد بـ"دارة العرب" وثمّن منزلتها في الوسط الثقافيّ، وأثنى على المحاضر، مؤكداً ثراء المحاضرة.

وأتيحت الفرصة لمداخلات الحضور قبل أن يتولى المحاضر الرد على الأسئلة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
07:16 PM

"الحارثي": جامعة الملك سعود الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي

خلال محاضرة ألقاها بعنوان "رؤى وأفكار حول التعليم العالي"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نظّم مركز حمد الجاسر الثقافي، اليوم، محاضرة بعنوان "رؤى وأفكار حول التعليم العالي في المملكة العربية السعودية" قدمها الأستاذ الدكتور زايد الحارثيّ، وأدارها الدكتور معلوي الشهرانيّ.

وتناول المحاضر ثلاثة محاور رئيسة هي "واقع البحث العلمي في التعليم العالي ومستقبله، والإدارة في الجامعات، والاعتماد الأكاديميّ في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

وافتتح المحاضرة باستعراض ترتيب الجامعات السعودية حسب الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي خلال عام 2013 التي تصدرتها جامعة الملك سعود بنسبة 26.51%.

وتحدث عن التحسن في الإنتاج الفكري والأوراق العلمية المنشورة للجامعات السعودية خلال الفترة من 2003 حتى 2012م ثم ذكر ترتيب أفضل عشر جامعات سعودية حسب الإنتاج العلمي خلال الفترة من 2008 حتى 2012 .

وتناول "الحارثي" الإمكانات التي سخرتها الدولة للجامعات، مؤكدًا أن ما يُبذل ويُصرف على التعليم العالي يفوق كثيرًا ما يبذل من جهود ومخرجات بحثية أو كفاءات وكوادر بشرية وهي إمكانات تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

وعرض مقارنات إقليمية وعالمية حول ما ينفق على البحث العلمي والتعليم بصفة عامة في المملكة ولدى الدول العربية والعالمية المختلفة، ومصادر ذلك التمويل وآلية الإنفاق على البحث العلمي حسب طبيعة البحوث.

واختتم المحاضر بطرح توصيات تمثل خلاصة آرائه وأفكاره عن النهوض بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وقد حضرت المحاضرة نخبة من المفكرين والأكاديميين والكتاب يتقدمهم الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية الطيران الذي أشاد بـ"دارة العرب" وثمّن منزلتها في الوسط الثقافيّ، وأثنى على المحاضر، مؤكداً ثراء المحاضرة.

وأتيحت الفرصة لمداخلات الحضور قبل أن يتولى المحاضر الرد على الأسئلة.

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