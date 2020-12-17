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خالد بن بندر يلتقي أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا

أكد دعمه لكل المبادرات الإعلامية الرامية لنقل الصورة الحقيقية عن المملكة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، بحضور رئيس نادي الإعلاميين في بريطانيا مالك معيض وعدد من أعضاء وعضوات النادي.

واستمع الأمير "خالد" لشرح عن المبادرات الإعلامية التي يقدمها النادي في عدد من المدن البريطانية بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية، ونوه بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا، مؤكداً على دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة عن المملكة.

من جانبه، ثمن "معيض" دعم الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، مؤكدًا أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دوماً بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن، مما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.

ويعد نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحية تطلق فعالياتها من العاصمة البريطانية لندن وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في بريطانيا بهدف إبراز جهود المملكة خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن بندر يلتقي أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، بحضور رئيس نادي الإعلاميين في بريطانيا مالك معيض وعدد من أعضاء وعضوات النادي.

واستمع الأمير "خالد" لشرح عن المبادرات الإعلامية التي يقدمها النادي في عدد من المدن البريطانية بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية، ونوه بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا، مؤكداً على دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة عن المملكة.

من جانبه، ثمن "معيض" دعم الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، مؤكدًا أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دوماً بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن، مما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.

ويعد نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحية تطلق فعالياتها من العاصمة البريطانية لندن وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في بريطانيا بهدف إبراز جهود المملكة خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
03:46 PM

خالد بن بندر يلتقي أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا

أكد دعمه لكل المبادرات الإعلامية الرامية لنقل الصورة الحقيقية عن المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، بحضور رئيس نادي الإعلاميين في بريطانيا مالك معيض وعدد من أعضاء وعضوات النادي.

واستمع الأمير "خالد" لشرح عن المبادرات الإعلامية التي يقدمها النادي في عدد من المدن البريطانية بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية، ونوه بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا، مؤكداً على دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة عن المملكة.

من جانبه، ثمن "معيض" دعم الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، مؤكدًا أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دوماً بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن، مما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.

ويعد نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحية تطلق فعالياتها من العاصمة البريطانية لندن وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في بريطانيا بهدف إبراز جهود المملكة خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.

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