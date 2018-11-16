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آخر كلام  .. "ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد 25 نوفمبر الجاري

تأجيل السوبر "السعودي - المصري" حتى إشعار آخر

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة السوبر السعودي - المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي كان مقرراً لها 27 من نوفمبر الجاري بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، إلى وقتٍ سيحدّد لاحقاً.

جاء ذلك بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وما تضمنه من الإعلان عن الظروف الصحية لرئيس النادي محمود الخطيب.

وثبّت اتحاد الكرة موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في موعدها المحدّد مسبقاً 25 نوفمبر، حسب ما أعلنه اتحاد اللعبة في بيانه الصادر فجر اليوم الجمعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آخر كلام  .. "ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد 25 نوفمبر الجاري
سبق

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة السوبر السعودي - المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي كان مقرراً لها 27 من نوفمبر الجاري بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، إلى وقتٍ سيحدّد لاحقاً.

جاء ذلك بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وما تضمنه من الإعلان عن الظروف الصحية لرئيس النادي محمود الخطيب.

وثبّت اتحاد الكرة موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في موعدها المحدّد مسبقاً 25 نوفمبر، حسب ما أعلنه اتحاد اللعبة في بيانه الصادر فجر اليوم الجمعة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:17 PM

آخر كلام  .. "ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد 25 نوفمبر الجاري

تأجيل السوبر "السعودي - المصري" حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة السوبر السعودي - المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي كان مقرراً لها 27 من نوفمبر الجاري بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، إلى وقتٍ سيحدّد لاحقاً.

جاء ذلك بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وما تضمنه من الإعلان عن الظروف الصحية لرئيس النادي محمود الخطيب.

وثبّت اتحاد الكرة موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في موعدها المحدّد مسبقاً 25 نوفمبر، حسب ما أعلنه اتحاد اللعبة في بيانه الصادر فجر اليوم الجمعة.

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