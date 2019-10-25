غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.
أمير قطر يغادر الرياض بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
أمير قطر يغادر الرياض بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.