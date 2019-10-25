النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير قطر يغادر الرياض بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير قطر يغادر الرياض بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:32 PM

أمير قطر يغادر الرياض بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,574

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرياض اليوم عقب زيارته للمملكة؛ لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,593
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة