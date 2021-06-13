"التدريب التقني" يلغي شرط الكشف الطبي الورقي للمقبولين

حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية من كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، عن إلغاء "التدريب التقني" لشرط الكشف الطبي الورقي للمقبولين بالكليات والمعاهد التابعة لها؛ حرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال "العتيبي": سيكتفى بعد إلغاء شرط الكشف الطبي الورقي للمقبولين؛ بالتعهد الإلكتروني بعدم وجود حالة مرضية تُعيق عن التدريب أو تشكل خطورة على الآخرين.