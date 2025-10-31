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"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض

عبر عيادة متنقلة.. تُعدُّ الأولى من نوعها بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين

دشَّنت صحة مكة المكرمة صباح الأحد عيادة الأسنان المتنقلة، برعاية وحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة آسين للخدمات الطبية.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لشركة آسين تعد الأولى من نوعها، بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين السعوديين، وتهدف لإيصال الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى إلى أماكن وجودهم داخل أحياء مكة المكرمة وصولاً إلى القرى والهجر النائية التابعة لمكة المكرمة، ممن يتعذر على سكانها القدوم إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد "مطير" على هامش الفعالية ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وفق التوجيهات والتعليمات التي شدَّدت عليها وزارة الصحة داخل المنشآت والتجمعات والأماكن المغلقة، إضافة إلى استكمال جرعتَي اللقاح، مشددًا على أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لا يعني زوال الوباء نهائيًّا.

وأبان حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة، أن هذه المبادرة هي أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى خدمة المجتمع من خلال المبادرات التطوعية، وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة؛ للمساهمة في تقديم الخدمات في مختلف المجالات لسكان المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن هذه المبادرة تقدِّم لخريجي وخريجات أقسام الأسنان في الجامعات والكليات الصحية فرصًا تدريبية خلال فترة التطبيق العملي.

فيما أوضح الدكتور محمد الشيبي، مسؤول بشركة آسين للخدمات الطبية، أن الهدف من مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة فك الضغط عن عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ إذ تقدم العيادة جميع الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالأسنان ما عدا الحالات التي تتطلب جراحات تستوجب بقاء مريض في المستشفى، ويتم إحالة هذه الحالات فورًا إلى المستشفيات.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض
سبق

دشَّنت صحة مكة المكرمة صباح الأحد عيادة الأسنان المتنقلة، برعاية وحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة آسين للخدمات الطبية.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لشركة آسين تعد الأولى من نوعها، بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين السعوديين، وتهدف لإيصال الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى إلى أماكن وجودهم داخل أحياء مكة المكرمة وصولاً إلى القرى والهجر النائية التابعة لمكة المكرمة، ممن يتعذر على سكانها القدوم إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد "مطير" على هامش الفعالية ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وفق التوجيهات والتعليمات التي شدَّدت عليها وزارة الصحة داخل المنشآت والتجمعات والأماكن المغلقة، إضافة إلى استكمال جرعتَي اللقاح، مشددًا على أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لا يعني زوال الوباء نهائيًّا.

وأبان حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة، أن هذه المبادرة هي أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى خدمة المجتمع من خلال المبادرات التطوعية، وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة؛ للمساهمة في تقديم الخدمات في مختلف المجالات لسكان المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن هذه المبادرة تقدِّم لخريجي وخريجات أقسام الأسنان في الجامعات والكليات الصحية فرصًا تدريبية خلال فترة التطبيق العملي.

فيما أوضح الدكتور محمد الشيبي، مسؤول بشركة آسين للخدمات الطبية، أن الهدف من مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة فك الضغط عن عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ إذ تقدم العيادة جميع الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالأسنان ما عدا الحالات التي تتطلب جراحات تستوجب بقاء مريض في المستشفى، ويتم إحالة هذه الحالات فورًا إلى المستشفيات.


31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
09:47 PM

"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض

عبر عيادة متنقلة.. تُعدُّ الأولى من نوعها بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشَّنت صحة مكة المكرمة صباح الأحد عيادة الأسنان المتنقلة، برعاية وحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة آسين للخدمات الطبية.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لشركة آسين تعد الأولى من نوعها، بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين السعوديين، وتهدف لإيصال الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى إلى أماكن وجودهم داخل أحياء مكة المكرمة وصولاً إلى القرى والهجر النائية التابعة لمكة المكرمة، ممن يتعذر على سكانها القدوم إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد "مطير" على هامش الفعالية ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وفق التوجيهات والتعليمات التي شدَّدت عليها وزارة الصحة داخل المنشآت والتجمعات والأماكن المغلقة، إضافة إلى استكمال جرعتَي اللقاح، مشددًا على أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لا يعني زوال الوباء نهائيًّا.

وأبان حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة، أن هذه المبادرة هي أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى خدمة المجتمع من خلال المبادرات التطوعية، وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة؛ للمساهمة في تقديم الخدمات في مختلف المجالات لسكان المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن هذه المبادرة تقدِّم لخريجي وخريجات أقسام الأسنان في الجامعات والكليات الصحية فرصًا تدريبية خلال فترة التطبيق العملي.

فيما أوضح الدكتور محمد الشيبي، مسؤول بشركة آسين للخدمات الطبية، أن الهدف من مبادرة عيادة الأسنان المتنقلة فك الضغط عن عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ إذ تقدم العيادة جميع الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالأسنان ما عدا الحالات التي تتطلب جراحات تستوجب بقاء مريض في المستشفى، ويتم إحالة هذه الحالات فورًا إلى المستشفيات.


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