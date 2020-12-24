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لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2650 إصابة في المغرب و458 في الجزائر

سجّلت لبنان 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 165933 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 117311، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1353 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت المغرب 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 425864 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7130، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 388728.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97007 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2705 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 376 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64777 حالةً.

لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 165933 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 117311، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1353 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت المغرب 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 425864 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7130، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 388728.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97007 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2705 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 376 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64777 حالةً.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:24 PM

لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2650 إصابة في المغرب و458 في الجزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 165933 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 117311، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1353 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت المغرب 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 425864 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7130، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 388728.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97007 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2705 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 376 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64777 حالةً.

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