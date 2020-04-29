"حقوق الإنسان": رصدنا وسم #المغدورة_غادين وما تم تداوله
"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.
هيئة حقوق الإنسان
المغدوره غادين
"حقوق الإنسان": رصدنا وسم #المغدورة_غادين وما تم تداوله
أحمد العبدالله
سبق
2020-04-29
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:57 PM
"حقوق الإنسان": رصدنا وسم #المغدورة_غادين وما تم تداوله
"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.