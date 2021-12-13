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خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
08:18 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,694
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,452
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2.5 مليار ..

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