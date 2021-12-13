خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.