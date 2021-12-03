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هدف ناصر الدوسري في نهائي 2021 ينافس على جائزة الأجمل في دوري أبطال آسيا

ينافس هدف مدافع الهلال ناصر الدوسري في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على جائزة أجمل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وبهذا الهدف دخل ناصر الدوسري تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النهائيات والأسرع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة عام 1967 من القرن المنصرم.

وجاء الهدف بعد مرور 16 ثانية فقط على انطلاقة مباراة الهلال ونظيره أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي نسخة 2021م التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكما هو معلوم شهدت بطولة دوري أبطال آسيا 2021 تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

ويشار أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح أمام الجماهير التصويت على أجمل هدف حيث يستمر لغاية يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري .

والأهداف المتنافسة هي: هدف ناصر الدوسري أمام بوهانغ ستيلرز، لي دونغ-غيونغ - أولسان الكوري الجنوبي في المباراة أمام جيونبوك موتورز، كارلوس إدواردو - شباب الأهلي دبي في المباراة أمام إيه جي إم كي، شو كوراتا - غامبا نامبا ماتيا في المباراة تامبنيز روفرز، مهدي قائدي - الاستقلال الإيراني في المبااة أمام الأهلي السعودي، ديوغو - باثوم التايلاندي في المباراة أمام كايا ايلويلو، مايكل أولونغا - الدحيل القطري في المباراة أمام الأهلي السعودي، ليانغ شاوين - بكين الصيني في المباراة أمام سيتي، إدريس فتوحي - الأهلي السعودي في المباراة أمام الشرطة العراقي، هيروكي آبي - ناغويا غرامبوس الياباني في المباراة أمام جوهور دار التعظيم.

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هدف ناصر الدوسري في نهائي 2021 ينافس على جائزة الأجمل في دوري أبطال آسيا
سبق

ينافس هدف مدافع الهلال ناصر الدوسري في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على جائزة أجمل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وبهذا الهدف دخل ناصر الدوسري تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النهائيات والأسرع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة عام 1967 من القرن المنصرم.

وجاء الهدف بعد مرور 16 ثانية فقط على انطلاقة مباراة الهلال ونظيره أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي نسخة 2021م التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكما هو معلوم شهدت بطولة دوري أبطال آسيا 2021 تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

ويشار أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح أمام الجماهير التصويت على أجمل هدف حيث يستمر لغاية يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري .

والأهداف المتنافسة هي: هدف ناصر الدوسري أمام بوهانغ ستيلرز، لي دونغ-غيونغ - أولسان الكوري الجنوبي في المباراة أمام جيونبوك موتورز، كارلوس إدواردو - شباب الأهلي دبي في المباراة أمام إيه جي إم كي، شو كوراتا - غامبا نامبا ماتيا في المباراة تامبنيز روفرز، مهدي قائدي - الاستقلال الإيراني في المبااة أمام الأهلي السعودي، ديوغو - باثوم التايلاندي في المباراة أمام كايا ايلويلو، مايكل أولونغا - الدحيل القطري في المباراة أمام الأهلي السعودي، ليانغ شاوين - بكين الصيني في المباراة أمام سيتي، إدريس فتوحي - الأهلي السعودي في المباراة أمام الشرطة العراقي، هيروكي آبي - ناغويا غرامبوس الياباني في المباراة أمام جوهور دار التعظيم.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
07:27 PM

هدف ناصر الدوسري في نهائي 2021 ينافس على جائزة الأجمل في دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينافس هدف مدافع الهلال ناصر الدوسري في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على جائزة أجمل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وبهذا الهدف دخل ناصر الدوسري تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النهائيات والأسرع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة عام 1967 من القرن المنصرم.

وجاء الهدف بعد مرور 16 ثانية فقط على انطلاقة مباراة الهلال ونظيره أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي نسخة 2021م التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكما هو معلوم شهدت بطولة دوري أبطال آسيا 2021 تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

ويشار أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح أمام الجماهير التصويت على أجمل هدف حيث يستمر لغاية يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري .

والأهداف المتنافسة هي: هدف ناصر الدوسري أمام بوهانغ ستيلرز، لي دونغ-غيونغ - أولسان الكوري الجنوبي في المباراة أمام جيونبوك موتورز، كارلوس إدواردو - شباب الأهلي دبي في المباراة أمام إيه جي إم كي، شو كوراتا - غامبا نامبا ماتيا في المباراة تامبنيز روفرز، مهدي قائدي - الاستقلال الإيراني في المبااة أمام الأهلي السعودي، ديوغو - باثوم التايلاندي في المباراة أمام كايا ايلويلو، مايكل أولونغا - الدحيل القطري في المباراة أمام الأهلي السعودي، ليانغ شاوين - بكين الصيني في المباراة أمام سيتي، إدريس فتوحي - الأهلي السعودي في المباراة أمام الشرطة العراقي، هيروكي آبي - ناغويا غرامبوس الياباني في المباراة أمام جوهور دار التعظيم.

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