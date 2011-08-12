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"أم الشهيدين" ودموعها تنهمر: 22 شهيداً جسدت مأساتنا.. ومكرمة الملك خففت مصابنا

فقدت اثنين من أبنائها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقائنا في فلسطين

بدموع سبقت عبارات الحديث روت والدة الشهيدين وقريبة العشرين شهيداً، الفلسطينية "نضال" المأساة التي عايشتها خلال الأعوام الماضية وصبرها على الابتلاء وفرحتها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين التي نزعت أحزانها بعد سنوات من انتظار فرصة أداء فريضة حجة العمر.


وفي التفاصيل، التقت "سبق" والدي شهيدين من دولة فلسطين، خلال استضافتهما لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فقالت الوالدة "نضال نصيب" ودموعها تنهمر: فقدت ولدين من أبنائي ونحو عشرين شهيداً جراء العدوان المحتل حيث استشهد ابني الأول البالغ من العمر ١١ عاماً أثناء لهوه وبعض زملائه عند خروجهم من المدرسة بعد إصابته بطلقة نارية في رأسه تسببت في وفاته.

وأضافت: بعد استشهاد ابني الأول بحوالي أربع سنوات جاء الخبر المحزن بأن ابني الثاني والبالغ من العمر 17 قد استشهد بضربة صاروخ لنتفاجأ عند طلب دفنه بتسليمه في كيس بسبب تحول جثته إلى أشلاء.

وتابعت حديثها والدموع تنسكب: هذا الموقف أحزنني كثيراً وبقي عالقاً في ذهني باستمرار.

واختتمت داعية لخادم الحرمين الشريفين على المبادرة الكريمة في استضافتهما هي وزوجها لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهما، وتضميد جراح الحزن بتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج الأولى بعد انتظار طال سنوات.

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"أم الشهيدين" ودموعها تنهمر: 22 شهيداً جسدت مأساتنا.. ومكرمة الملك خففت مصابنا
سبق

بدموع سبقت عبارات الحديث روت والدة الشهيدين وقريبة العشرين شهيداً، الفلسطينية "نضال" المأساة التي عايشتها خلال الأعوام الماضية وصبرها على الابتلاء وفرحتها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين التي نزعت أحزانها بعد سنوات من انتظار فرصة أداء فريضة حجة العمر.


وفي التفاصيل، التقت "سبق" والدي شهيدين من دولة فلسطين، خلال استضافتهما لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فقالت الوالدة "نضال نصيب" ودموعها تنهمر: فقدت ولدين من أبنائي ونحو عشرين شهيداً جراء العدوان المحتل حيث استشهد ابني الأول البالغ من العمر ١١ عاماً أثناء لهوه وبعض زملائه عند خروجهم من المدرسة بعد إصابته بطلقة نارية في رأسه تسببت في وفاته.

وأضافت: بعد استشهاد ابني الأول بحوالي أربع سنوات جاء الخبر المحزن بأن ابني الثاني والبالغ من العمر 17 قد استشهد بضربة صاروخ لنتفاجأ عند طلب دفنه بتسليمه في كيس بسبب تحول جثته إلى أشلاء.

وتابعت حديثها والدموع تنسكب: هذا الموقف أحزنني كثيراً وبقي عالقاً في ذهني باستمرار.

واختتمت داعية لخادم الحرمين الشريفين على المبادرة الكريمة في استضافتهما هي وزوجها لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهما، وتضميد جراح الحزن بتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج الأولى بعد انتظار طال سنوات.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:15 AM

"أم الشهيدين" ودموعها تنهمر: 22 شهيداً جسدت مأساتنا.. ومكرمة الملك خففت مصابنا

فقدت اثنين من أبنائها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقائنا في فلسطين

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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بدموع سبقت عبارات الحديث روت والدة الشهيدين وقريبة العشرين شهيداً، الفلسطينية "نضال" المأساة التي عايشتها خلال الأعوام الماضية وصبرها على الابتلاء وفرحتها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين التي نزعت أحزانها بعد سنوات من انتظار فرصة أداء فريضة حجة العمر.


وفي التفاصيل، التقت "سبق" والدي شهيدين من دولة فلسطين، خلال استضافتهما لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فقالت الوالدة "نضال نصيب" ودموعها تنهمر: فقدت ولدين من أبنائي ونحو عشرين شهيداً جراء العدوان المحتل حيث استشهد ابني الأول البالغ من العمر ١١ عاماً أثناء لهوه وبعض زملائه عند خروجهم من المدرسة بعد إصابته بطلقة نارية في رأسه تسببت في وفاته.

وأضافت: بعد استشهاد ابني الأول بحوالي أربع سنوات جاء الخبر المحزن بأن ابني الثاني والبالغ من العمر 17 قد استشهد بضربة صاروخ لنتفاجأ عند طلب دفنه بتسليمه في كيس بسبب تحول جثته إلى أشلاء.

وتابعت حديثها والدموع تنسكب: هذا الموقف أحزنني كثيراً وبقي عالقاً في ذهني باستمرار.

واختتمت داعية لخادم الحرمين الشريفين على المبادرة الكريمة في استضافتهما هي وزوجها لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهما، وتضميد جراح الحزن بتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج الأولى بعد انتظار طال سنوات.

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