الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-24
قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:28 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:00 PM
الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن
بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا
قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.