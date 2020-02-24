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الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد الصباح وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد إيقاف النشاط الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن
سبق

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:28 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:00 PM

الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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795

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

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