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هيئة الهلال الأحمر بالطائف تكشف عن 3772 ساعة تطوعية

نفّذها 3959 متطوعاً ومتطوعة.. تعرَّف على ثمار جهودهم

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية أعمال فريقها التطوعي، منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه، عن إقامة ٨١ فعالية ومبادرة توعوية، حيث كان أبرز تلك المشاركات سباق ولي العهد للهجن، وكذلك الفرق الإسعافية للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقته "سبق"، إن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغ ٣٧٧٢ ساعة تطوعية قام بها المتطوعون والمتطوعات المنتسبون لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

وأضافت: بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بالطائف ٣٩٥٩ متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، والذين يقومون بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي، حيث شكلوا ما يُقارب ٦٥١ فرقة تطوعية خلال هذه الفترة، فيما باشرت تلك الفرق ٤٥١ حالة إسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية، وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية الطبية.

وأكّدت الهيئة أن التسجيل متاحٌ عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة؛ للمشاركة في أعمال التطوع التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي.

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هيئة الهلال الأحمر بالطائف تكشف عن 3772 ساعة تطوعية
سبق

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية أعمال فريقها التطوعي، منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه، عن إقامة ٨١ فعالية ومبادرة توعوية، حيث كان أبرز تلك المشاركات سباق ولي العهد للهجن، وكذلك الفرق الإسعافية للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقته "سبق"، إن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغ ٣٧٧٢ ساعة تطوعية قام بها المتطوعون والمتطوعات المنتسبون لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

وأضافت: بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بالطائف ٣٩٥٩ متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، والذين يقومون بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي، حيث شكلوا ما يُقارب ٦٥١ فرقة تطوعية خلال هذه الفترة، فيما باشرت تلك الفرق ٤٥١ حالة إسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية، وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية الطبية.

وأكّدت الهيئة أن التسجيل متاحٌ عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة؛ للمشاركة في أعمال التطوع التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:41 PM

هيئة الهلال الأحمر بالطائف تكشف عن 3772 ساعة تطوعية

نفّذها 3959 متطوعاً ومتطوعة.. تعرَّف على ثمار جهودهم

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية أعمال فريقها التطوعي، منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه، عن إقامة ٨١ فعالية ومبادرة توعوية، حيث كان أبرز تلك المشاركات سباق ولي العهد للهجن، وكذلك الفرق الإسعافية للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقته "سبق"، إن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغ ٣٧٧٢ ساعة تطوعية قام بها المتطوعون والمتطوعات المنتسبون لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

وأضافت: بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بالطائف ٣٩٥٩ متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، والذين يقومون بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي، حيث شكلوا ما يُقارب ٦٥١ فرقة تطوعية خلال هذه الفترة، فيما باشرت تلك الفرق ٤٥١ حالة إسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية، وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية الطبية.

وأكّدت الهيئة أن التسجيل متاحٌ عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة؛ للمشاركة في أعمال التطوع التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي.

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