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"الرياضة": عقوبات ضد مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية

تشمل التشهير والغرامة والسجن

شدّدت وزارة الرياضة على أن العقوبات ستواجه كل مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية.

وأوضحت وزارة الرياضة بأن العقوبات ستكون بالتشهير، والغرامة المالية، والسجن.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أطلقت عنوان "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة؛ نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية.

كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة": عقوبات ضد مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية
سبق

شدّدت وزارة الرياضة على أن العقوبات ستواجه كل مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية.

وأوضحت وزارة الرياضة بأن العقوبات ستكون بالتشهير، والغرامة المالية، والسجن.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أطلقت عنوان "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة؛ نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية.

كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:17 PM

"الرياضة": عقوبات ضد مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية

تشمل التشهير والغرامة والسجن

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ذياب الشمري - الرياض
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شدّدت وزارة الرياضة على أن العقوبات ستواجه كل مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية.

وأوضحت وزارة الرياضة بأن العقوبات ستكون بالتشهير، والغرامة المالية، والسجن.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أطلقت عنوان "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة؛ نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية.

كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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