أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الأحساء

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خدماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء، أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وتُقدم خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.