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وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 يعقدون اجتماعًا.. الأربعاء

يناقشون اتخاذ العاجل من الإجراءات لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن كورونا

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا تحت رئاسة السعودية الأربعاء القادم 22 شعبان 1441هـ، الموافق 15 إبريل 2020م؛ بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة، واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وعادة ما يُعقد اجتماع إبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن، غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي، وبصورة أكثر تواترًا؛ وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمرًا صحفيًّا بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


فيروس كورونا الجديد مجموعة العشرين 2020

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وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 يعقدون اجتماعًا.. الأربعاء
سبق

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا تحت رئاسة السعودية الأربعاء القادم 22 شعبان 1441هـ، الموافق 15 إبريل 2020م؛ بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة، واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وعادة ما يُعقد اجتماع إبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن، غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي، وبصورة أكثر تواترًا؛ وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمرًا صحفيًّا بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:28 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:03 PM

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 يعقدون اجتماعًا.. الأربعاء

يناقشون اتخاذ العاجل من الإجراءات لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا تحت رئاسة السعودية الأربعاء القادم 22 شعبان 1441هـ، الموافق 15 إبريل 2020م؛ بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة، واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وعادة ما يُعقد اجتماع إبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن، غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي، وبصورة أكثر تواترًا؛ وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمرًا صحفيًّا بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.


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