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"أبومدين" عراب ثقافة جدة.. تفاصيل تُحكى لأول مرة من حياته

"سبق" تسلط الضوء على سيرة الفقيد في زاوية "كانوا معنا"

غيّب الموت عن رمضان هذا العام؛ الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين، بعد وفاته قبل بضعة أشهر في مدينة جدة تاركًا خلفه إرثًا ثقافيًا وحراكًا أدبيًا، حيث يعد أحد مؤسسي نادي جدة الأدبي وأحد أبرز رؤسائه، مكث قرابة 25 عامًا بين أروقة النادي، كان لإنتاجه الأدبي حراك إبّان ترؤسه النادي وعضوية مجلس إدارته، حيث فسح المجال للشباب وأوجد الفرص للمثقفات للمشاركة في الفعل الثقافي جنبًا إلى جنب مع المثقفين.

وفي التفاصيل، أشرع "أبو مدين" أبواب النادي كافة للأفكار الجديدة، وأسس مشروعات أدبية ونقدية عدة، وطرح قضية الحداثة بكل أنماطها وبجرأة، وطبع العديد من الكتب المهمة في الفكر النقدي والإبداع والتراث البلاغي لأدباء ونقاد سعوديين وعرب تجاوز عددها الـ150 كتابًا، جميعها تعد من أهم مراحل طباعة الكتب الأدبية في المملكة.

وعن حياة الأديب عبدالفتاح أبو مدين في رمضان وعاداته روت ابنته "سمية " لـ"سبق": "كان والدي -رحمه الله- يقضي رمضان في قراءة القرآن وتدبره وكنا نتسابق على إهدائه المصاحف طمعًا في مشاركته في الأجر. وكان يحب أن يقضي العشر الأواخر بجوار الحبيب في طيبة الطيبة. يستمتع خلالها بأداء الصلوات بمسجد المصطفى ويسهر حتى صلاة الفجر. كما كان يأنس بالتواصل مع الأهل والأصدقاء وبعض من رفاق الطريق بالمدينة المنورة.

وأضافت: كان طيب الله ثراه يذهب للمدينة خلال شهر شعبان ويعود قبل رمضان محملاً بالروتانا المدينية والتي كان رحمه الله يحبها ويحضر منها كميات كبيرة لتوزيعها على الأهل والأصدقاء وكانت من عاداته التي لم تنقطع طوال حياته. كما كان يحب فاكهة الطائف خصوصًا العنب والحبحب والرمان وفي موسمها يشتري عدد كميات كبيرة يرسل بها إلينا في بيوتنا ولا ينسى الأحفاد والسائقين الذين يحملون لنا هذه الخيرات.

وأكملت: في السنوات الأخيرة من حياته رحمه الله، لم يكن يقوى على السفر والتنقل فتناقصت رحلاته للمدينة المنورة ولكنه لم يقطع عادة طلب صناديق الروتانة وتوزيعها على بيوت العائلة خلال الشهر الكريم وطوال العام. حيث كان يقول رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم "بيت لا تمر فيه جياع أهله".

الأطباق الرمضانية

قالت "سمية": لم يكن أبي رحمه الله مولعًا بالأكل، بل كان معتدلاً جدًا ويمقت الإسراف والعادات السيئة بشكل عام وخصوصًا في رمضان ويكرر أنه شهر الصيام والقيام وليس شهر الطعام والإسراف ومشاهدة المسلسلات، وكان رحمه الله يكتفي بالشوربة الحب أو الدشيشة والسلطة الخضراء ثم يتعشى بعد العاشرة بطبق من سمك السيجان الذي كان يعشقه كأي جداوي ويتسحر بتمر ولبن وفاكهة. وفي السنوات الأخيرة، كان رحمه الله يفطر على تمر ولبن ثم يتناول وجبة العشاء والمكونة من شوربة وسلطة وطبق خضار إما مسلوقة وإما مطبوخة ثم السحور فاكهة ولبن أو ربما القليل من السمك والسلطة، ولم يكن رحمه الله يلقي بالطعام ويكفيه القليل.

برنامجه المفضل

عن برنامجه المفضل تقول ابنته "سمية" كان يعشق الشيخ الشعراوي ويتابع برامجه في تفسير القرآن ولو كانت معادة وفي السنوات الأخيرة كان رحمه الله يتابع برامج الشيخ النابلسي عن أسماء الله الحسنى والشمائل النبوية. وباقي اليوم لا يستمع إلا لقناة القرآن الكريم.

مواقف لن تنساها

أشارت "سمية" إلى أن هناك مواقف كثيرة مع والدي رحمه الله وأذكر أحد المواقف، والموقف غير مرتبط بشهر رمضان ولكن كان درسًا وترك أثرًا في حياتي ومنهجي، كنت في الصف الرابع الابتدائي وانتهت السنة الدراسية وقد كنت متفوقة نتيجة لتشجيع والدي الدائم لي على العلم والتعليم وتحدي الذات، وحضرت لأبي فرحة بشهادتي وكنت قد أحرزت المركز الثاني فابتسم لي وقال مبروك ولكن لماذا لم تحرزي المركز الأول؟ ما الذي تتميز به زميلتك التي حققت ذلك المركز ولا تملكينه؟ فأجبت أن الزميلة عانت بسبب مرض والدها ولم تحضر الاختبارات النهائية ونظرًا لتفوقها فقد أعطيت العلامة الكاملة في جميع المواد دون أن تدخل قاعات الاختبار مراعاة لظروف مرض والدها. فسألني لماذا لم اعترض وبالطبع لم أكن أعرف أنه بإمكاني فضلاً عن أن الطالبة صديقتي ولم أتذمر، فما كان منه إلا أن كتب لرئيس تعليم البنات في ذلك الوقت الذي طالب المدرسة باختبار الطالبة، الأمر الذي نتج عنه أن تراجعت الزميلة للمركز الثاني وتقدمت للمركز الأول وتعلمت ألا استحي في الحق وبالطبع خسرت صديقتي.

العمل وعاداته

وواصلت "سمية": عندما كان رحمه الله يرأس النادي الأدبي؛ كان كما يعرف الجميع لا يكل ولا يمل يعمل أو يقوم بالتحضير لموسم ثقافي قادم حتى لو صادف ذلك أيام رمضان. حيث كان خلال الشهر الفضيل يقضي اليوم في قراءة القرآن ثم في مراجعة بعض المطبوعات أو الموضوعات ويتجه لموقع النادي بعد صلاة التراويح ولا يعود إلا بعد الثانية صباحًا ماعدا يوم الجمعة. أما في سنواته الأخيرة فقد أصبح سريع الإجهاد يكتب صفحات محدودة كل عدة أيام بعد الواحدة مساء ويظل مستيقظًا حتى يصلي الفجر حاضرًا رحمه الله.

الأعمال الإنسانية

أكدت "سمية" أن والدها رحمه الله كان حريصًا على التواصل الهاتفي بالأهل والأصدقاء في شتى أنحاء المعمورة وكان يبادر بالتواصل معنا وتهنئتنا بدخول الشهر الفضيل إن تباطأنا، وكان يساعد بعض الأسر المحتاجة من ذوي القربى وغيرهم وكان في كل عام يوصيني بأن أخرج له كما أخرج لنفسي عن طريق الجمعيات الخيرية وغيرها من مشروعات الخير الوفيرة في بلادنا الحبيب. كما كلفني بالتبرع لبناء مسجد وحفر العديد من الآبار لسقاية العباد حيث كان رحمه الله دائمًا ما يردد قوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، كان رحمه الله لا يتوانى في مساعدة ومساندة اليتامى والمرضى والمحتاجين.

أيامه الأخيرة ووفاته

كشفت "سمية" عن أيام والدها الأخيرة حيث كان في الأعوام الأخيرة عاكفًا بمنزله يقرأ القرآن ويستمع له ويتابع القليل من الأخبار ويصلي الفجر حاضرًا ويتواصل هاتفيًا مع الأهل والأصدقاء ولم يكن يخرج كثيرًا إلا لصلاة الجمعة والحلاقة وبعض المواعيد الطبية.

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"أبومدين" عراب ثقافة جدة.. تفاصيل تُحكى لأول مرة من حياته
سبق

غيّب الموت عن رمضان هذا العام؛ الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين، بعد وفاته قبل بضعة أشهر في مدينة جدة تاركًا خلفه إرثًا ثقافيًا وحراكًا أدبيًا، حيث يعد أحد مؤسسي نادي جدة الأدبي وأحد أبرز رؤسائه، مكث قرابة 25 عامًا بين أروقة النادي، كان لإنتاجه الأدبي حراك إبّان ترؤسه النادي وعضوية مجلس إدارته، حيث فسح المجال للشباب وأوجد الفرص للمثقفات للمشاركة في الفعل الثقافي جنبًا إلى جنب مع المثقفين.

وفي التفاصيل، أشرع "أبو مدين" أبواب النادي كافة للأفكار الجديدة، وأسس مشروعات أدبية ونقدية عدة، وطرح قضية الحداثة بكل أنماطها وبجرأة، وطبع العديد من الكتب المهمة في الفكر النقدي والإبداع والتراث البلاغي لأدباء ونقاد سعوديين وعرب تجاوز عددها الـ150 كتابًا، جميعها تعد من أهم مراحل طباعة الكتب الأدبية في المملكة.

وعن حياة الأديب عبدالفتاح أبو مدين في رمضان وعاداته روت ابنته "سمية " لـ"سبق": "كان والدي -رحمه الله- يقضي رمضان في قراءة القرآن وتدبره وكنا نتسابق على إهدائه المصاحف طمعًا في مشاركته في الأجر. وكان يحب أن يقضي العشر الأواخر بجوار الحبيب في طيبة الطيبة. يستمتع خلالها بأداء الصلوات بمسجد المصطفى ويسهر حتى صلاة الفجر. كما كان يأنس بالتواصل مع الأهل والأصدقاء وبعض من رفاق الطريق بالمدينة المنورة.

وأضافت: كان طيب الله ثراه يذهب للمدينة خلال شهر شعبان ويعود قبل رمضان محملاً بالروتانا المدينية والتي كان رحمه الله يحبها ويحضر منها كميات كبيرة لتوزيعها على الأهل والأصدقاء وكانت من عاداته التي لم تنقطع طوال حياته. كما كان يحب فاكهة الطائف خصوصًا العنب والحبحب والرمان وفي موسمها يشتري عدد كميات كبيرة يرسل بها إلينا في بيوتنا ولا ينسى الأحفاد والسائقين الذين يحملون لنا هذه الخيرات.

وأكملت: في السنوات الأخيرة من حياته رحمه الله، لم يكن يقوى على السفر والتنقل فتناقصت رحلاته للمدينة المنورة ولكنه لم يقطع عادة طلب صناديق الروتانة وتوزيعها على بيوت العائلة خلال الشهر الكريم وطوال العام. حيث كان يقول رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم "بيت لا تمر فيه جياع أهله".

الأطباق الرمضانية

قالت "سمية": لم يكن أبي رحمه الله مولعًا بالأكل، بل كان معتدلاً جدًا ويمقت الإسراف والعادات السيئة بشكل عام وخصوصًا في رمضان ويكرر أنه شهر الصيام والقيام وليس شهر الطعام والإسراف ومشاهدة المسلسلات، وكان رحمه الله يكتفي بالشوربة الحب أو الدشيشة والسلطة الخضراء ثم يتعشى بعد العاشرة بطبق من سمك السيجان الذي كان يعشقه كأي جداوي ويتسحر بتمر ولبن وفاكهة. وفي السنوات الأخيرة، كان رحمه الله يفطر على تمر ولبن ثم يتناول وجبة العشاء والمكونة من شوربة وسلطة وطبق خضار إما مسلوقة وإما مطبوخة ثم السحور فاكهة ولبن أو ربما القليل من السمك والسلطة، ولم يكن رحمه الله يلقي بالطعام ويكفيه القليل.

برنامجه المفضل

عن برنامجه المفضل تقول ابنته "سمية" كان يعشق الشيخ الشعراوي ويتابع برامجه في تفسير القرآن ولو كانت معادة وفي السنوات الأخيرة كان رحمه الله يتابع برامج الشيخ النابلسي عن أسماء الله الحسنى والشمائل النبوية. وباقي اليوم لا يستمع إلا لقناة القرآن الكريم.

مواقف لن تنساها

أشارت "سمية" إلى أن هناك مواقف كثيرة مع والدي رحمه الله وأذكر أحد المواقف، والموقف غير مرتبط بشهر رمضان ولكن كان درسًا وترك أثرًا في حياتي ومنهجي، كنت في الصف الرابع الابتدائي وانتهت السنة الدراسية وقد كنت متفوقة نتيجة لتشجيع والدي الدائم لي على العلم والتعليم وتحدي الذات، وحضرت لأبي فرحة بشهادتي وكنت قد أحرزت المركز الثاني فابتسم لي وقال مبروك ولكن لماذا لم تحرزي المركز الأول؟ ما الذي تتميز به زميلتك التي حققت ذلك المركز ولا تملكينه؟ فأجبت أن الزميلة عانت بسبب مرض والدها ولم تحضر الاختبارات النهائية ونظرًا لتفوقها فقد أعطيت العلامة الكاملة في جميع المواد دون أن تدخل قاعات الاختبار مراعاة لظروف مرض والدها. فسألني لماذا لم اعترض وبالطبع لم أكن أعرف أنه بإمكاني فضلاً عن أن الطالبة صديقتي ولم أتذمر، فما كان منه إلا أن كتب لرئيس تعليم البنات في ذلك الوقت الذي طالب المدرسة باختبار الطالبة، الأمر الذي نتج عنه أن تراجعت الزميلة للمركز الثاني وتقدمت للمركز الأول وتعلمت ألا استحي في الحق وبالطبع خسرت صديقتي.

العمل وعاداته

وواصلت "سمية": عندما كان رحمه الله يرأس النادي الأدبي؛ كان كما يعرف الجميع لا يكل ولا يمل يعمل أو يقوم بالتحضير لموسم ثقافي قادم حتى لو صادف ذلك أيام رمضان. حيث كان خلال الشهر الفضيل يقضي اليوم في قراءة القرآن ثم في مراجعة بعض المطبوعات أو الموضوعات ويتجه لموقع النادي بعد صلاة التراويح ولا يعود إلا بعد الثانية صباحًا ماعدا يوم الجمعة. أما في سنواته الأخيرة فقد أصبح سريع الإجهاد يكتب صفحات محدودة كل عدة أيام بعد الواحدة مساء ويظل مستيقظًا حتى يصلي الفجر حاضرًا رحمه الله.

الأعمال الإنسانية

أكدت "سمية" أن والدها رحمه الله كان حريصًا على التواصل الهاتفي بالأهل والأصدقاء في شتى أنحاء المعمورة وكان يبادر بالتواصل معنا وتهنئتنا بدخول الشهر الفضيل إن تباطأنا، وكان يساعد بعض الأسر المحتاجة من ذوي القربى وغيرهم وكان في كل عام يوصيني بأن أخرج له كما أخرج لنفسي عن طريق الجمعيات الخيرية وغيرها من مشروعات الخير الوفيرة في بلادنا الحبيب. كما كلفني بالتبرع لبناء مسجد وحفر العديد من الآبار لسقاية العباد حيث كان رحمه الله دائمًا ما يردد قوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، كان رحمه الله لا يتوانى في مساعدة ومساندة اليتامى والمرضى والمحتاجين.

أيامه الأخيرة ووفاته

كشفت "سمية" عن أيام والدها الأخيرة حيث كان في الأعوام الأخيرة عاكفًا بمنزله يقرأ القرآن ويستمع له ويتابع القليل من الأخبار ويصلي الفجر حاضرًا ويتواصل هاتفيًا مع الأهل والأصدقاء ولم يكن يخرج كثيرًا إلا لصلاة الجمعة والحلاقة وبعض المواعيد الطبية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:56 AM

"أبومدين" عراب ثقافة جدة.. تفاصيل تُحكى لأول مرة من حياته

"سبق" تسلط الضوء على سيرة الفقيد في زاوية "كانوا معنا"

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سعود الدعجاني - جدة
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غيّب الموت عن رمضان هذا العام؛ الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين، بعد وفاته قبل بضعة أشهر في مدينة جدة تاركًا خلفه إرثًا ثقافيًا وحراكًا أدبيًا، حيث يعد أحد مؤسسي نادي جدة الأدبي وأحد أبرز رؤسائه، مكث قرابة 25 عامًا بين أروقة النادي، كان لإنتاجه الأدبي حراك إبّان ترؤسه النادي وعضوية مجلس إدارته، حيث فسح المجال للشباب وأوجد الفرص للمثقفات للمشاركة في الفعل الثقافي جنبًا إلى جنب مع المثقفين.

وفي التفاصيل، أشرع "أبو مدين" أبواب النادي كافة للأفكار الجديدة، وأسس مشروعات أدبية ونقدية عدة، وطرح قضية الحداثة بكل أنماطها وبجرأة، وطبع العديد من الكتب المهمة في الفكر النقدي والإبداع والتراث البلاغي لأدباء ونقاد سعوديين وعرب تجاوز عددها الـ150 كتابًا، جميعها تعد من أهم مراحل طباعة الكتب الأدبية في المملكة.

وعن حياة الأديب عبدالفتاح أبو مدين في رمضان وعاداته روت ابنته "سمية " لـ"سبق": "كان والدي -رحمه الله- يقضي رمضان في قراءة القرآن وتدبره وكنا نتسابق على إهدائه المصاحف طمعًا في مشاركته في الأجر. وكان يحب أن يقضي العشر الأواخر بجوار الحبيب في طيبة الطيبة. يستمتع خلالها بأداء الصلوات بمسجد المصطفى ويسهر حتى صلاة الفجر. كما كان يأنس بالتواصل مع الأهل والأصدقاء وبعض من رفاق الطريق بالمدينة المنورة.

وأضافت: كان طيب الله ثراه يذهب للمدينة خلال شهر شعبان ويعود قبل رمضان محملاً بالروتانا المدينية والتي كان رحمه الله يحبها ويحضر منها كميات كبيرة لتوزيعها على الأهل والأصدقاء وكانت من عاداته التي لم تنقطع طوال حياته. كما كان يحب فاكهة الطائف خصوصًا العنب والحبحب والرمان وفي موسمها يشتري عدد كميات كبيرة يرسل بها إلينا في بيوتنا ولا ينسى الأحفاد والسائقين الذين يحملون لنا هذه الخيرات.

وأكملت: في السنوات الأخيرة من حياته رحمه الله، لم يكن يقوى على السفر والتنقل فتناقصت رحلاته للمدينة المنورة ولكنه لم يقطع عادة طلب صناديق الروتانة وتوزيعها على بيوت العائلة خلال الشهر الكريم وطوال العام. حيث كان يقول رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم "بيت لا تمر فيه جياع أهله".

الأطباق الرمضانية

قالت "سمية": لم يكن أبي رحمه الله مولعًا بالأكل، بل كان معتدلاً جدًا ويمقت الإسراف والعادات السيئة بشكل عام وخصوصًا في رمضان ويكرر أنه شهر الصيام والقيام وليس شهر الطعام والإسراف ومشاهدة المسلسلات، وكان رحمه الله يكتفي بالشوربة الحب أو الدشيشة والسلطة الخضراء ثم يتعشى بعد العاشرة بطبق من سمك السيجان الذي كان يعشقه كأي جداوي ويتسحر بتمر ولبن وفاكهة. وفي السنوات الأخيرة، كان رحمه الله يفطر على تمر ولبن ثم يتناول وجبة العشاء والمكونة من شوربة وسلطة وطبق خضار إما مسلوقة وإما مطبوخة ثم السحور فاكهة ولبن أو ربما القليل من السمك والسلطة، ولم يكن رحمه الله يلقي بالطعام ويكفيه القليل.

برنامجه المفضل

عن برنامجه المفضل تقول ابنته "سمية" كان يعشق الشيخ الشعراوي ويتابع برامجه في تفسير القرآن ولو كانت معادة وفي السنوات الأخيرة كان رحمه الله يتابع برامج الشيخ النابلسي عن أسماء الله الحسنى والشمائل النبوية. وباقي اليوم لا يستمع إلا لقناة القرآن الكريم.

مواقف لن تنساها

أشارت "سمية" إلى أن هناك مواقف كثيرة مع والدي رحمه الله وأذكر أحد المواقف، والموقف غير مرتبط بشهر رمضان ولكن كان درسًا وترك أثرًا في حياتي ومنهجي، كنت في الصف الرابع الابتدائي وانتهت السنة الدراسية وقد كنت متفوقة نتيجة لتشجيع والدي الدائم لي على العلم والتعليم وتحدي الذات، وحضرت لأبي فرحة بشهادتي وكنت قد أحرزت المركز الثاني فابتسم لي وقال مبروك ولكن لماذا لم تحرزي المركز الأول؟ ما الذي تتميز به زميلتك التي حققت ذلك المركز ولا تملكينه؟ فأجبت أن الزميلة عانت بسبب مرض والدها ولم تحضر الاختبارات النهائية ونظرًا لتفوقها فقد أعطيت العلامة الكاملة في جميع المواد دون أن تدخل قاعات الاختبار مراعاة لظروف مرض والدها. فسألني لماذا لم اعترض وبالطبع لم أكن أعرف أنه بإمكاني فضلاً عن أن الطالبة صديقتي ولم أتذمر، فما كان منه إلا أن كتب لرئيس تعليم البنات في ذلك الوقت الذي طالب المدرسة باختبار الطالبة، الأمر الذي نتج عنه أن تراجعت الزميلة للمركز الثاني وتقدمت للمركز الأول وتعلمت ألا استحي في الحق وبالطبع خسرت صديقتي.

العمل وعاداته

وواصلت "سمية": عندما كان رحمه الله يرأس النادي الأدبي؛ كان كما يعرف الجميع لا يكل ولا يمل يعمل أو يقوم بالتحضير لموسم ثقافي قادم حتى لو صادف ذلك أيام رمضان. حيث كان خلال الشهر الفضيل يقضي اليوم في قراءة القرآن ثم في مراجعة بعض المطبوعات أو الموضوعات ويتجه لموقع النادي بعد صلاة التراويح ولا يعود إلا بعد الثانية صباحًا ماعدا يوم الجمعة. أما في سنواته الأخيرة فقد أصبح سريع الإجهاد يكتب صفحات محدودة كل عدة أيام بعد الواحدة مساء ويظل مستيقظًا حتى يصلي الفجر حاضرًا رحمه الله.

الأعمال الإنسانية

أكدت "سمية" أن والدها رحمه الله كان حريصًا على التواصل الهاتفي بالأهل والأصدقاء في شتى أنحاء المعمورة وكان يبادر بالتواصل معنا وتهنئتنا بدخول الشهر الفضيل إن تباطأنا، وكان يساعد بعض الأسر المحتاجة من ذوي القربى وغيرهم وكان في كل عام يوصيني بأن أخرج له كما أخرج لنفسي عن طريق الجمعيات الخيرية وغيرها من مشروعات الخير الوفيرة في بلادنا الحبيب. كما كلفني بالتبرع لبناء مسجد وحفر العديد من الآبار لسقاية العباد حيث كان رحمه الله دائمًا ما يردد قوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، كان رحمه الله لا يتوانى في مساعدة ومساندة اليتامى والمرضى والمحتاجين.

أيامه الأخيرة ووفاته

كشفت "سمية" عن أيام والدها الأخيرة حيث كان في الأعوام الأخيرة عاكفًا بمنزله يقرأ القرآن ويستمع له ويتابع القليل من الأخبار ويصلي الفجر حاضرًا ويتواصل هاتفيًا مع الأهل والأصدقاء ولم يكن يخرج كثيرًا إلا لصلاة الجمعة والحلاقة وبعض المواعيد الطبية.

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