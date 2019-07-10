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امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص

شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.

وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"سبق"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.

فيروس كورونا الجديد

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امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص
سبق

شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.

وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"سبق"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:50 AM
اخر تعديل
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:21 AM

امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.

وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"سبق"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.

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