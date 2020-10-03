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سيدة تنجب طفلاً بمستشفى "الحبيب" بالقصيم بعد "12" محاولة فاشلة وتأخر "14" عاماً

عقب علاج عقم ثانوي وضعف في استجابة المبيض وتشوّهات بالسائل المنوي

نجح فريق طبي متخصّص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في تحقيق حلم سيدة تبلغ من العمر "37" عاماً في الولادة، بعد عقم ثانوي استمر "14" عاماً تخللتها "12" محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات الكبيرة، لكن باءت كلها بالفشل.

وقال الدكتور وليد حمد الشرطان استشاري العقم واطفال الأنابيب ورئيس الفريق الطبي المعالج، إن السيدة قدمت إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وهي تشكو عقماً ثانوياً مستمراً منذ "14" عاماً، وكخطوة أولى خضعت للكشف السريري والأشعة والفحوصات، فتبين أنها تعاني ضعفاً في استجابة المبيض بسبب وزنها الزائد على المعدل الطبيعي.

وبينت الفحوصات الطبية التي خضع لها الزوج وجود تشوّهات بليغة بالسائل المنوي تسمّى "الذيل المقصوص للحيوان المنوي" stump tail، وهذا النوع من التشوّهات لا ينتج معه حمل إلا في حالات نادرة جداً على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور الشرطان؛ أن الفريق الطبي أعدّ للمريضة برنامجاً غذائياً دقيقاً، فعادت بعد فترة زمنية قصيرة من اتباع الحمية إلى وزنها الطبيعي، وتحسنت استجابة المبيض بصورة كبيرة، وتمّ عمل اختبار الحيوانات المنوية للزوج بأحدث الطرق، ثم إجراء عملية أطفال الأنابيب وتكللت بالنجاح، وولدت عبر عملية قيصرية جنيناً ذكراً وسليماً، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حققت نسب نجاح عالية، تخطت المعدلات المسجلة عالمياً من قِبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، للخدمات المتكاملة التي تقدمها عبر الكفاءات الطبية، علاوة على حداثة الأجهزة الطبية التي تتمتع بها منظومة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمجموعة، الأمر الذي مكّن هذه المراكز من إعادة رسم الابتسامة على وجوه كثيرٍ من الأسر.

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سيدة تنجب طفلاً بمستشفى "الحبيب" بالقصيم بعد "12" محاولة فاشلة وتأخر "14" عاماً
سبق

نجح فريق طبي متخصّص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في تحقيق حلم سيدة تبلغ من العمر "37" عاماً في الولادة، بعد عقم ثانوي استمر "14" عاماً تخللتها "12" محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات الكبيرة، لكن باءت كلها بالفشل.

وقال الدكتور وليد حمد الشرطان استشاري العقم واطفال الأنابيب ورئيس الفريق الطبي المعالج، إن السيدة قدمت إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وهي تشكو عقماً ثانوياً مستمراً منذ "14" عاماً، وكخطوة أولى خضعت للكشف السريري والأشعة والفحوصات، فتبين أنها تعاني ضعفاً في استجابة المبيض بسبب وزنها الزائد على المعدل الطبيعي.

وبينت الفحوصات الطبية التي خضع لها الزوج وجود تشوّهات بليغة بالسائل المنوي تسمّى "الذيل المقصوص للحيوان المنوي" stump tail، وهذا النوع من التشوّهات لا ينتج معه حمل إلا في حالات نادرة جداً على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور الشرطان؛ أن الفريق الطبي أعدّ للمريضة برنامجاً غذائياً دقيقاً، فعادت بعد فترة زمنية قصيرة من اتباع الحمية إلى وزنها الطبيعي، وتحسنت استجابة المبيض بصورة كبيرة، وتمّ عمل اختبار الحيوانات المنوية للزوج بأحدث الطرق، ثم إجراء عملية أطفال الأنابيب وتكللت بالنجاح، وولدت عبر عملية قيصرية جنيناً ذكراً وسليماً، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حققت نسب نجاح عالية، تخطت المعدلات المسجلة عالمياً من قِبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، للخدمات المتكاملة التي تقدمها عبر الكفاءات الطبية، علاوة على حداثة الأجهزة الطبية التي تتمتع بها منظومة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمجموعة، الأمر الذي مكّن هذه المراكز من إعادة رسم الابتسامة على وجوه كثيرٍ من الأسر.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:44 AM

سيدة تنجب طفلاً بمستشفى "الحبيب" بالقصيم بعد "12" محاولة فاشلة وتأخر "14" عاماً

عقب علاج عقم ثانوي وضعف في استجابة المبيض وتشوّهات بالسائل المنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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نجح فريق طبي متخصّص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في تحقيق حلم سيدة تبلغ من العمر "37" عاماً في الولادة، بعد عقم ثانوي استمر "14" عاماً تخللتها "12" محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات الكبيرة، لكن باءت كلها بالفشل.

وقال الدكتور وليد حمد الشرطان استشاري العقم واطفال الأنابيب ورئيس الفريق الطبي المعالج، إن السيدة قدمت إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وهي تشكو عقماً ثانوياً مستمراً منذ "14" عاماً، وكخطوة أولى خضعت للكشف السريري والأشعة والفحوصات، فتبين أنها تعاني ضعفاً في استجابة المبيض بسبب وزنها الزائد على المعدل الطبيعي.

وبينت الفحوصات الطبية التي خضع لها الزوج وجود تشوّهات بليغة بالسائل المنوي تسمّى "الذيل المقصوص للحيوان المنوي" stump tail، وهذا النوع من التشوّهات لا ينتج معه حمل إلا في حالات نادرة جداً على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور الشرطان؛ أن الفريق الطبي أعدّ للمريضة برنامجاً غذائياً دقيقاً، فعادت بعد فترة زمنية قصيرة من اتباع الحمية إلى وزنها الطبيعي، وتحسنت استجابة المبيض بصورة كبيرة، وتمّ عمل اختبار الحيوانات المنوية للزوج بأحدث الطرق، ثم إجراء عملية أطفال الأنابيب وتكللت بالنجاح، وولدت عبر عملية قيصرية جنيناً ذكراً وسليماً، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حققت نسب نجاح عالية، تخطت المعدلات المسجلة عالمياً من قِبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، للخدمات المتكاملة التي تقدمها عبر الكفاءات الطبية، علاوة على حداثة الأجهزة الطبية التي تتمتع بها منظومة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمجموعة، الأمر الذي مكّن هذه المراكز من إعادة رسم الابتسامة على وجوه كثيرٍ من الأسر.

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