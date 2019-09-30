وأضاف: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يوماً ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى "الوسم"، فيوم السبت 1441/2/13 الموافق 2019/10/12 أول الوسم.

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أنه بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمّى "الوسم".

الزعاق: بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل مواسم السنة .. "الوسم" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-30 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أنه بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمّى "الوسم". وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يوماً ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى "الوسم"، فيوم السبت 1441/2/13 الموافق 2019/10/12 أول الوسم. وأضاف: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 12:09 PM

الزعاق: بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل مواسم السنة .. "الوسم" قال: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق





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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أنه بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمّى "الوسم".

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يوماً ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى "الوسم"، فيوم السبت 1441/2/13 الموافق 2019/10/12 أول الوسم.

وأضاف: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.