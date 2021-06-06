الحرارة أعلى من معدلها عدا قطاعين.. "المسند": هنا قد تتشكل السحب

تحدّث عن درجات لا تماثل مثل هذا اليوم من كل سنة في كل المناطق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل اليوم بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم، في كل المناطق عدا القطاعين الشمالي والغربي.. هذا والله أعلم".