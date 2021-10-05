يوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.