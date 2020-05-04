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7,4 مليار يورو للاستجابة لمكافحة "كورونا".. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشكر السعودية

في مؤتمر المانحين تحت رعاية المفوضية الأوروبية بمشاركة قيادات عالمية

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على مساهمتها في الاستجابة الدولية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" المستجد ( كوفيد 19)، كما قدم شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية : نقدر بشدة تعهد المملكة العربية السعودية بـ 456 مليون يورو للاستجابة العالمية لـ ( كوفيد 19)، ريادتها القوية لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بالحفاظ على سلامة العالم.

وأعلن أن مؤتمر المانحين الذي انعقد اليوم تحت رعاية المفوضية الأوروبية بمشاركة قيادات عالمية، جمع 7.4 مليار يورو من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس "كورونا" المستجد، وبما يعكس التضامن العالمي والتصميم على ضمان وصول اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة وكل ما يلزم لمكافحة ( كوفيد ١٩) إلى كل سكان العالم.

وأضاف أن العلم والبحوث سجلوا تقدمًا كبيرًا سمح للعالم التحرك بسرعة لتطوير أدوات الحماية من الفيروس، ومواجهة هذا التهديد المشترك وبناء مستقبل مشترك، يحق فيه للجميع الحصول على الرعاية الصحية.

وأوضح أن المنظمة تطلق خلال أيام إستراتيجية للتأهب والاستجابة وخطة العمل الدولية حتى نهاية عام 2020 .

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7,4 مليار يورو للاستجابة لمكافحة "كورونا".. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشكر السعودية
سبق

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على مساهمتها في الاستجابة الدولية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" المستجد ( كوفيد 19)، كما قدم شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية : نقدر بشدة تعهد المملكة العربية السعودية بـ 456 مليون يورو للاستجابة العالمية لـ ( كوفيد 19)، ريادتها القوية لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بالحفاظ على سلامة العالم.

وأعلن أن مؤتمر المانحين الذي انعقد اليوم تحت رعاية المفوضية الأوروبية بمشاركة قيادات عالمية، جمع 7.4 مليار يورو من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس "كورونا" المستجد، وبما يعكس التضامن العالمي والتصميم على ضمان وصول اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة وكل ما يلزم لمكافحة ( كوفيد ١٩) إلى كل سكان العالم.

وأضاف أن العلم والبحوث سجلوا تقدمًا كبيرًا سمح للعالم التحرك بسرعة لتطوير أدوات الحماية من الفيروس، ومواجهة هذا التهديد المشترك وبناء مستقبل مشترك، يحق فيه للجميع الحصول على الرعاية الصحية.

وأوضح أن المنظمة تطلق خلال أيام إستراتيجية للتأهب والاستجابة وخطة العمل الدولية حتى نهاية عام 2020 .

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:51 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:19 AM

7,4 مليار يورو للاستجابة لمكافحة "كورونا".. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشكر السعودية

في مؤتمر المانحين تحت رعاية المفوضية الأوروبية بمشاركة قيادات عالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على مساهمتها في الاستجابة الدولية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" المستجد ( كوفيد 19)، كما قدم شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية : نقدر بشدة تعهد المملكة العربية السعودية بـ 456 مليون يورو للاستجابة العالمية لـ ( كوفيد 19)، ريادتها القوية لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بالحفاظ على سلامة العالم.

وأعلن أن مؤتمر المانحين الذي انعقد اليوم تحت رعاية المفوضية الأوروبية بمشاركة قيادات عالمية، جمع 7.4 مليار يورو من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس "كورونا" المستجد، وبما يعكس التضامن العالمي والتصميم على ضمان وصول اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة وكل ما يلزم لمكافحة ( كوفيد ١٩) إلى كل سكان العالم.

وأضاف أن العلم والبحوث سجلوا تقدمًا كبيرًا سمح للعالم التحرك بسرعة لتطوير أدوات الحماية من الفيروس، ومواجهة هذا التهديد المشترك وبناء مستقبل مشترك، يحق فيه للجميع الحصول على الرعاية الصحية.

وأوضح أن المنظمة تطلق خلال أيام إستراتيجية للتأهب والاستجابة وخطة العمل الدولية حتى نهاية عام 2020 .

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