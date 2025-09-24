عن فيديو "الطفلة المعنفة" .. "عبدالله بن بخيت" محذرًا: ما شاهدناه أمر خطير جداً

قال: الرجل قد يكون "سيكوباثيًا".. ويجب أن تتصدى لها جهتان

تعليقًا على فيديو "الطفلة المعنفة"، يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله بن بخيت أن ما شاهدناه أمر خطير جداً، حيث يظهر رجل في منتصف العمر وهو يعنف طفلة بطريقة تخلو من الرحمة، لافتًا إلى أن النوع من البشر يطلق عليه "سيكوباثي .. وهو الإنسان الذي يخلو من العاطفة .. ولا يملك في قلبه أي شكل من أشكال التعاطف مع الآخرين" حسب الكاتب، مطالبًا جهات الاختصاص بالتعامل مع القضية وهي "القضاء والباحثون الاجتماعيون".



الطفلة المعنفة

وفي مقاله "الطفلة المعنفة" بصحيفة "الرياض"، يرفض "بن بخيت" اعتذار الرجل، ويقول محذرًا "تداول الناس على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل في منتصف العمر يعنف طفلة بطريقة تخلو من الرحمة، وفي فيديو آخر ظهر الرجل مرة أخرى يعتذر، لا أظن أن أحداً اختلف على تجريم هذا الفعل الشنيع ولكن قد نختلف في الأسباب، يدعي في فيديو آخر أنه كان في حالة نفسية سيئة ويعلن في الوقت نفسه اعتذاره ثم يحاول أن يرمي القضية على زوجته التي هجرته قبل عشرة أيام، لا أعلم يعتذر ممّن؟".

هل كانت المرة الأولى؟

ويشكك الكاتب أن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعنف فيها الرجل الطفلة، ويقول: "هل كانت حادثة تعنيف الطفلة تلك هي المرة الأولى والأخيرة، الملاحظ على الصورة أن الرجل لا يظهر أي تعاطف مع الطفلة، يحرك الطفلة بهدوء ومقدرة وبحياد وكأنه يحرك لعبة.. شاهدت قبل سنوات قليلة على اليوتيوب مقابلة مع رجل أميركي محكوم بالإعدام، يقص جريمته على أحد الباحثين مؤكداً أنه يستحق عقوبة الإعدام.. في أحد الأيام كان يسير في الأحياء خارج زحمة المدينة، احتاج أن يجري مكالمة تلفونية فقرع أحد الأبواب، فتحت الباب طفلة في السابعة من عمرها، أنهى لها رغبته فأخبرت الطفلة أمها فسمحت له الأم. أعجبته الأم وبعد أن أنهى المكالمة اعتدى على الأم ثم قتلها خنقاً، قبل أن يخرج من البيت تذكر أن ابنتها الطفلة شاهدته فعاد مجدداً و(خنق) الطفلة حتى الموت".

"سيكوباثي"

ويعلق ابن بخيت قائلاً: "يطلق على هذا النوع من البشر سيكوباثي، وهو الإنسان الذي يخلو من العاطفة بالمعنى الحرفي للكلمة. لا يملك في قلبه أي شكل من أشكال التعاطف مع الآخرين. لا يحمي المجتمع منه إلا مصالحه، خوفه على نفسه وخوفه من الانكشاف وخوفه من الفشل في تحقيق أهدافه وأطماعه هي الضمانة الوحيدة التي تمنعه من ارتكاب أشنع الجرائم، هذه النوعية لا علاج لها إلا العزل عن المجتمع، هؤلاء لا يتمتعون بالقسوة فقط ولكن بالقدرة على الخداع والتظاهر والنفاق، تتملكهم رغبة في الإيقاع بين الآخرين، سرعة تحديد هؤلاء والتعرف عليهم ضرورة أمنية قصوى، المشكلة الكبيرة التي تواجه الباحثين أن التعرف على هؤلاء وتنميطهم نفسياً لا يتم إلا في السجون، حيث يسهل وضعهم تحت الرقابة وتتبع سلوكهم، المشكلة الأخرى أن عزلهم عن المجتمع لا يتم إلا بجريمة ولكل جريمة عقوبة محددة عندما تنقضي يتوجب إطلاق سراحهم".

ليحاسبه القضاء

وينهي الكاتب قائلاً: "ما شاهدناه في الفيديو أمر خطير جداً، التعبير عن الندم الذي أبداه الرجل يجب ألا يثير الشفقة أو التعاطف معه، المسكنة وإبداء الندم من أقوى أسلحة السيكوباثي، قضية كهذه يجب أن تتصدى لها جهتان، القضاء والباحثون الاجتماعيون".