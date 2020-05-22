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شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي يحتال لجمع الأموال لمصلحة شخص بالخارج

مكون من 7 أشخاص يوهم المواطنين والمقيمين أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة، لقيامهم بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع مالياً، موهماً ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول.

وقد جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي يحتال لجمع الأموال لمصلحة شخص بالخارج
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة، لقيامهم بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع مالياً، موهماً ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول.

وقد جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
07:23 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:36 AM

شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي يحتال لجمع الأموال لمصلحة شخص بالخارج

مكون من 7 أشخاص يوهم المواطنين والمقيمين أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
15
30,012

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة، لقيامهم بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع مالياً، موهماً ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول.

وقد جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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