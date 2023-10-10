"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

مبادرة أطلقها وزير البيئة والمياه والزراعة

تنطلق اليوم السبت مبادرة "لنجعلها خضراء" في مناطق السعودية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويطلق مبادرة "لنجعلها خضراء" وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، فيما يتفاعل فرع الوزارة في مناطق السعودية مع المبادرة ببرامج عدة، تختص بزراعة الأشجار، ونشر هذه الثقافة بين أوساط المجتمع.

فيما تنطلق في منطقة الجوف مساء السبت زراعة الأشجار في المتنزه الوطني بدومة الجندل، برعاية من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز.