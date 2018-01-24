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جدة.. جراحة الـ4 ساعات ونصف تُنهي معاناة الـ5 سنوات

أجريت لمواطن كان يعاني صعوبة التنفس وانتفاخاً في الأطراف

أنهى فريق طبي متخصص بأمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة الاستشاري الدكتور فواز الطف، معاناة مريض ثلاثيني سعودي الجنسية استمرت 5 سنوات من صعوبة في التنفس وانتفاخ في الأطراف.

وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة منها الإيكو وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن للفريق الطبي المعالج لحالة المريض، وجود ورم ملتصق في البطين الأيسر من الخلف، مع وجود ضغط شديد على عضلة القلب اليسرى.

واستدعت حالة المريض دخولها لغرفة العمليات؛ لإجراء فتح عظمه الصدر، ثم إزالة الغشاء التاموري المحيط بعضلة القلب، مع إزالة الورم القابع خلف عضلة القلب اليسرى؛ حيث تكلل هذا الإجراء بالنجاح عقب استغراقه 4 ساعات ونصف.

وبعد تقديم الرعاية الصحية له ومتابعة حالته الصحية، لوحظ تحسن في التنفس وانخفاض تدريجي للانتفاخ الموجود في الجسم، وأعطي المريض أمر الخروج من المجمع وهو بحالة صحية جيدة.

وأشاد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، بجميع أطباء أمراض القلب بالمجمع؛ على ما حققوه من إنجازات طبية ناجحة وعلى ما تم بذله من جهود يُشكرون عليها، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمة المقدمة وصولاً بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات الطبية العالمية؛ متمنياً للفريق الطبي دوام التوفيق والنجاح.

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جدة.. جراحة الـ4 ساعات ونصف تُنهي معاناة الـ5 سنوات
سبق

أنهى فريق طبي متخصص بأمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة الاستشاري الدكتور فواز الطف، معاناة مريض ثلاثيني سعودي الجنسية استمرت 5 سنوات من صعوبة في التنفس وانتفاخ في الأطراف.

وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة منها الإيكو وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن للفريق الطبي المعالج لحالة المريض، وجود ورم ملتصق في البطين الأيسر من الخلف، مع وجود ضغط شديد على عضلة القلب اليسرى.

واستدعت حالة المريض دخولها لغرفة العمليات؛ لإجراء فتح عظمه الصدر، ثم إزالة الغشاء التاموري المحيط بعضلة القلب، مع إزالة الورم القابع خلف عضلة القلب اليسرى؛ حيث تكلل هذا الإجراء بالنجاح عقب استغراقه 4 ساعات ونصف.

وبعد تقديم الرعاية الصحية له ومتابعة حالته الصحية، لوحظ تحسن في التنفس وانخفاض تدريجي للانتفاخ الموجود في الجسم، وأعطي المريض أمر الخروج من المجمع وهو بحالة صحية جيدة.

وأشاد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، بجميع أطباء أمراض القلب بالمجمع؛ على ما حققوه من إنجازات طبية ناجحة وعلى ما تم بذله من جهود يُشكرون عليها، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمة المقدمة وصولاً بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات الطبية العالمية؛ متمنياً للفريق الطبي دوام التوفيق والنجاح.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:06 AM

جدة.. جراحة الـ4 ساعات ونصف تُنهي معاناة الـ5 سنوات

أجريت لمواطن كان يعاني صعوبة التنفس وانتفاخاً في الأطراف

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عبدالله الراجحي - جدة
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أنهى فريق طبي متخصص بأمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة الاستشاري الدكتور فواز الطف، معاناة مريض ثلاثيني سعودي الجنسية استمرت 5 سنوات من صعوبة في التنفس وانتفاخ في الأطراف.

وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة منها الإيكو وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن للفريق الطبي المعالج لحالة المريض، وجود ورم ملتصق في البطين الأيسر من الخلف، مع وجود ضغط شديد على عضلة القلب اليسرى.

واستدعت حالة المريض دخولها لغرفة العمليات؛ لإجراء فتح عظمه الصدر، ثم إزالة الغشاء التاموري المحيط بعضلة القلب، مع إزالة الورم القابع خلف عضلة القلب اليسرى؛ حيث تكلل هذا الإجراء بالنجاح عقب استغراقه 4 ساعات ونصف.

وبعد تقديم الرعاية الصحية له ومتابعة حالته الصحية، لوحظ تحسن في التنفس وانخفاض تدريجي للانتفاخ الموجود في الجسم، وأعطي المريض أمر الخروج من المجمع وهو بحالة صحية جيدة.

وأشاد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، بجميع أطباء أمراض القلب بالمجمع؛ على ما حققوه من إنجازات طبية ناجحة وعلى ما تم بذله من جهود يُشكرون عليها، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمة المقدمة وصولاً بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات الطبية العالمية؛ متمنياً للفريق الطبي دوام التوفيق والنجاح.

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