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كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469 خلال، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم.

وأوضح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025 .

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469 خلال، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم.

وأوضح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025 .

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:12 AM

كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469 خلال، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم.

وأوضح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025 .

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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