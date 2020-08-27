النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم
سبق

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:11 PM

الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,612

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,529
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,006

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة