الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-27
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:11 PM
الهلال: العابد شارك في التدريبات .. والفريق جاهز لمواجهة الحزم
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
تخلل المران تدريبات لياقية وتكنيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الأزرق الجماعية مشاركة اللاعب نواف العابد ؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.