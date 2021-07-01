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الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الماضي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الذي كان حافلاً بالمنافسة تحديداً في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد القاري للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر يونيو إلى جانب فهد المولد كلاً من علي مبخوت (الإمارات)، محمود المواس (سوريا)، جوان العمري (لبنان)، عبدالله فواز (عمان)، عبدالعزيز حاتم (قطر)، مهند علي (العراق).

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 5 يوليو الجاري.

فهد المولد (السعودية)
في شهر يونيو الماضي حقق المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ثلاثة انتصارات صريحة وبنتيجة واحدة 3-0 على كل من اليمن وسنغافورة وأوزبكستان، وبرز من "الأخضر" نجمه فهد المولد الذي سجل ثلاثة من الأهداف التسعة وكان له دور كبير في تصدر المنتخب الرابعة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الماضي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الذي كان حافلاً بالمنافسة تحديداً في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد القاري للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر يونيو إلى جانب فهد المولد كلاً من علي مبخوت (الإمارات)، محمود المواس (سوريا)، جوان العمري (لبنان)، عبدالله فواز (عمان)، عبدالعزيز حاتم (قطر)، مهند علي (العراق).

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 5 يوليو الجاري.

فهد المولد (السعودية)
في شهر يونيو الماضي حقق المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ثلاثة انتصارات صريحة وبنتيجة واحدة 3-0 على كل من اليمن وسنغافورة وأوزبكستان، وبرز من "الأخضر" نجمه فهد المولد الذي سجل ثلاثة من الأهداف التسعة وكان له دور كبير في تصدر المنتخب الرابعة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:01 PM

الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الماضي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الذي كان حافلاً بالمنافسة تحديداً في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد القاري للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر يونيو إلى جانب فهد المولد كلاً من علي مبخوت (الإمارات)، محمود المواس (سوريا)، جوان العمري (لبنان)، عبدالله فواز (عمان)، عبدالعزيز حاتم (قطر)، مهند علي (العراق).

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 5 يوليو الجاري.

فهد المولد (السعودية)
في شهر يونيو الماضي حقق المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ثلاثة انتصارات صريحة وبنتيجة واحدة 3-0 على كل من اليمن وسنغافورة وأوزبكستان، وبرز من "الأخضر" نجمه فهد المولد الذي سجل ثلاثة من الأهداف التسعة وكان له دور كبير في تصدر المنتخب الرابعة.

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