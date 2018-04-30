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فيديو متحدث "الصحة": لم يتم رفع أي طلب لـ"منع التجول" في رمضان أو أيام العيد

قال: الإشاعات تنتشر من وقت لآخر.. واللجان المختصة مستمرة في المتابعة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة ما يتداول عن رفع أي طلب لـ #منع_التجول في رمضان أو أيام العيد.

وأكد "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" أن "الإشاعات تنتشر من وقت لآخر، وهذه من الأمور المتداولة، وهي غير صحيحة حتى الآن. اللجان المعنية والمختصة مستمرة في المتابعة".

واستدرك: "لكن لم يتم رفع أي شيء بطلب منع التجول، لا في رمضان ولا في أيام العيد".

وشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقال: "إذا التزم المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمحافظة على الكمامات والمسافة الآمنة، والبعد عن التجمعات، والتقيد بالعدد المسموح فيه، وبالذات في العيد، فهذه أمور مهمة جدًا، وكلما تقيدنا فيها نكون في غنى عن هذه الإجراءات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو متحدث "الصحة": لم يتم رفع أي طلب لـ"منع التجول" في رمضان أو أيام العيد
سبق

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة ما يتداول عن رفع أي طلب لـ #منع_التجول في رمضان أو أيام العيد.

وأكد "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" أن "الإشاعات تنتشر من وقت لآخر، وهذه من الأمور المتداولة، وهي غير صحيحة حتى الآن. اللجان المعنية والمختصة مستمرة في المتابعة".

واستدرك: "لكن لم يتم رفع أي شيء بطلب منع التجول، لا في رمضان ولا في أيام العيد".

وشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقال: "إذا التزم المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمحافظة على الكمامات والمسافة الآمنة، والبعد عن التجمعات، والتقيد بالعدد المسموح فيه، وبالذات في العيد، فهذه أمور مهمة جدًا، وكلما تقيدنا فيها نكون في غنى عن هذه الإجراءات".

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:06 AM

فيديو متحدث "الصحة": لم يتم رفع أي طلب لـ"منع التجول" في رمضان أو أيام العيد

قال: الإشاعات تنتشر من وقت لآخر.. واللجان المختصة مستمرة في المتابعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
25,015

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة ما يتداول عن رفع أي طلب لـ #منع_التجول في رمضان أو أيام العيد.

وأكد "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" أن "الإشاعات تنتشر من وقت لآخر، وهذه من الأمور المتداولة، وهي غير صحيحة حتى الآن. اللجان المعنية والمختصة مستمرة في المتابعة".

واستدرك: "لكن لم يتم رفع أي شيء بطلب منع التجول، لا في رمضان ولا في أيام العيد".

وشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقال: "إذا التزم المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمحافظة على الكمامات والمسافة الآمنة، والبعد عن التجمعات، والتقيد بالعدد المسموح فيه، وبالذات في العيد، فهذه أمور مهمة جدًا، وكلما تقيدنا فيها نكون في غنى عن هذه الإجراءات".

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