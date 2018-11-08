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الشرقية.. ضبط شقق سكنية تديرها عمالة لتصنيع الأثاث ورصد 61 مخالفاً

فيما دعا "الملحم" الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخراً، شققاً سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، تقوم بصناعة الأثاث المنزلي، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، في بيان صحافي، أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مكتب العمل بالدمام، وبمساندة شرطة الشرقية، قامت الأربعاء الماضي، وضمن حملة "وطن بلا مخالف" بحملة شاملة على سوق الأثاث والرجيع المستعمل، تم خلالها ضبط شقق سكنية في حي الأثير في مدينة الدمام، تديرها عمالة وافدة قامت بتحويل الشقق إلى معامل لخياطة الستائر وصناعة الأثاث المنزلي.

ولفت إلى ورود معلومات تفيد باستخدام الموقع لنشاط مخالف، وأنه على الفور تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، والذي تمت مداهمته خلال الفترة المسائية من قبل الفرق المختصة، فيما تم إغلاق الموقع على الفور ومراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتًا إلى أن الحملة رصدت ٦١ مخالفاً لأنظمة البلدية والإقامة والعمل خلال الحملة، وتطبيق العقوبة الرادعة والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الملحم" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات، عن طريق مركز ٩٤٠، أو عبر كافة منصات التفاعل التابعة للأمانة.

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الشرقية.. ضبط شقق سكنية تديرها عمالة لتصنيع الأثاث ورصد 61 مخالفاً
سبق

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخراً، شققاً سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، تقوم بصناعة الأثاث المنزلي، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، في بيان صحافي، أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مكتب العمل بالدمام، وبمساندة شرطة الشرقية، قامت الأربعاء الماضي، وضمن حملة "وطن بلا مخالف" بحملة شاملة على سوق الأثاث والرجيع المستعمل، تم خلالها ضبط شقق سكنية في حي الأثير في مدينة الدمام، تديرها عمالة وافدة قامت بتحويل الشقق إلى معامل لخياطة الستائر وصناعة الأثاث المنزلي.

ولفت إلى ورود معلومات تفيد باستخدام الموقع لنشاط مخالف، وأنه على الفور تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، والذي تمت مداهمته خلال الفترة المسائية من قبل الفرق المختصة، فيما تم إغلاق الموقع على الفور ومراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتًا إلى أن الحملة رصدت ٦١ مخالفاً لأنظمة البلدية والإقامة والعمل خلال الحملة، وتطبيق العقوبة الرادعة والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الملحم" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات، عن طريق مركز ٩٤٠، أو عبر كافة منصات التفاعل التابعة للأمانة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:25 PM

الشرقية.. ضبط شقق سكنية تديرها عمالة لتصنيع الأثاث ورصد 61 مخالفاً

فيما دعا "الملحم" الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخراً، شققاً سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، تقوم بصناعة الأثاث المنزلي، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، في بيان صحافي، أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مكتب العمل بالدمام، وبمساندة شرطة الشرقية، قامت الأربعاء الماضي، وضمن حملة "وطن بلا مخالف" بحملة شاملة على سوق الأثاث والرجيع المستعمل، تم خلالها ضبط شقق سكنية في حي الأثير في مدينة الدمام، تديرها عمالة وافدة قامت بتحويل الشقق إلى معامل لخياطة الستائر وصناعة الأثاث المنزلي.

ولفت إلى ورود معلومات تفيد باستخدام الموقع لنشاط مخالف، وأنه على الفور تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، والذي تمت مداهمته خلال الفترة المسائية من قبل الفرق المختصة، فيما تم إغلاق الموقع على الفور ومراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتًا إلى أن الحملة رصدت ٦١ مخالفاً لأنظمة البلدية والإقامة والعمل خلال الحملة، وتطبيق العقوبة الرادعة والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الملحم" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات، عن طريق مركز ٩٤٠، أو عبر كافة منصات التفاعل التابعة للأمانة.

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