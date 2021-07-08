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الاتحاد الأوروبي يرفض حل الدولتين الذي تسعى تركيا إلى فرضه في قبرص

"دير لايين" أشارت إلى وحدة التكتل في مواجهة التقسيم

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبداً بحل الدولتين، الذي تنادي تركيا بفرضه في قبرص وتضعه شرطاً لاستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.

وقالت "دير لايين" خلال زيارة للجزيرة المتوسطية: "أريد أن أكرر بأننا لن نقبل أبداً وعلى الإطلاق بحل الدولتين، نحن مصممون على ذلك ومتحدون جداً، وهذا ما يمكن أن تنتظره قبرص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخاطبت رئيسة المفوضية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قائلة: "أكثر ما هو ثمين في الاتحاد الأوروبي هو الوحدة، والإدراك بأن جميع الدول الـ26 الأعضاء على المستوى الأوروبي يقفون إلى جانبكم".

وقبرص مجزأة منذ 1974 عندما اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي، رداً على محاولة انقلابية كانت تهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.

وأعلن الشطر الشمالي، الذي تحتله تركيا الاستقلال في 1983، لكن لا تعترف به سوى أنقرة، وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يرفض حل الدولتين الذي تسعى تركيا إلى فرضه في قبرص
سبق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبداً بحل الدولتين، الذي تنادي تركيا بفرضه في قبرص وتضعه شرطاً لاستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.

وقالت "دير لايين" خلال زيارة للجزيرة المتوسطية: "أريد أن أكرر بأننا لن نقبل أبداً وعلى الإطلاق بحل الدولتين، نحن مصممون على ذلك ومتحدون جداً، وهذا ما يمكن أن تنتظره قبرص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخاطبت رئيسة المفوضية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قائلة: "أكثر ما هو ثمين في الاتحاد الأوروبي هو الوحدة، والإدراك بأن جميع الدول الـ26 الأعضاء على المستوى الأوروبي يقفون إلى جانبكم".

وقبرص مجزأة منذ 1974 عندما اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي، رداً على محاولة انقلابية كانت تهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.

وأعلن الشطر الشمالي، الذي تحتله تركيا الاستقلال في 1983، لكن لا تعترف به سوى أنقرة، وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
09:34 PM

الاتحاد الأوروبي يرفض حل الدولتين الذي تسعى تركيا إلى فرضه في قبرص

"دير لايين" أشارت إلى وحدة التكتل في مواجهة التقسيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبداً بحل الدولتين، الذي تنادي تركيا بفرضه في قبرص وتضعه شرطاً لاستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.

وقالت "دير لايين" خلال زيارة للجزيرة المتوسطية: "أريد أن أكرر بأننا لن نقبل أبداً وعلى الإطلاق بحل الدولتين، نحن مصممون على ذلك ومتحدون جداً، وهذا ما يمكن أن تنتظره قبرص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخاطبت رئيسة المفوضية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قائلة: "أكثر ما هو ثمين في الاتحاد الأوروبي هو الوحدة، والإدراك بأن جميع الدول الـ26 الأعضاء على المستوى الأوروبي يقفون إلى جانبكم".

وقبرص مجزأة منذ 1974 عندما اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي، رداً على محاولة انقلابية كانت تهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.

وأعلن الشطر الشمالي، الذي تحتله تركيا الاستقلال في 1983، لكن لا تعترف به سوى أنقرة، وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.

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