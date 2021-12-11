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تحضيرًا لخوض بقية منافسات الموسم.. الشباب يواجه المحرق البحريني وديًّا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في معسكره التحضيري الخارجي المقام حاليًا في مملكة البحرين استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، بعدها كثَّف المدير الفني البرازيلي شاموسكا التدريبات الفنية والتكتيكية المنوعة، ركز من خلالها على الكرات العرضية، والإنهاء بالطريقة الصحيحة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة في منتصف الملعب، شهدت تطبيق النهج التكتيكي لمباراة الغد الودية.

ويواجه الشباب غدًا الأحد نظيره المحرق البحريني وديًّا عند تمام الساعة الرابعة مساء في ملعب نادي المحرق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لخوض بقية منافسات الموسم.. الشباب يواجه المحرق البحريني وديًّا
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في معسكره التحضيري الخارجي المقام حاليًا في مملكة البحرين استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، بعدها كثَّف المدير الفني البرازيلي شاموسكا التدريبات الفنية والتكتيكية المنوعة، ركز من خلالها على الكرات العرضية، والإنهاء بالطريقة الصحيحة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة في منتصف الملعب، شهدت تطبيق النهج التكتيكي لمباراة الغد الودية.

ويواجه الشباب غدًا الأحد نظيره المحرق البحريني وديًّا عند تمام الساعة الرابعة مساء في ملعب نادي المحرق.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
08:47 PM

تحضيرًا لخوض بقية منافسات الموسم.. الشباب يواجه المحرق البحريني وديًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في معسكره التحضيري الخارجي المقام حاليًا في مملكة البحرين استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، بعدها كثَّف المدير الفني البرازيلي شاموسكا التدريبات الفنية والتكتيكية المنوعة، ركز من خلالها على الكرات العرضية، والإنهاء بالطريقة الصحيحة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة في منتصف الملعب، شهدت تطبيق النهج التكتيكي لمباراة الغد الودية.

ويواجه الشباب غدًا الأحد نظيره المحرق البحريني وديًّا عند تمام الساعة الرابعة مساء في ملعب نادي المحرق.

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