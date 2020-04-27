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أرقام كورونا الجديدة بإيران.. 96 وفاة و991 إصابة

إجمالي الإصابات وصل إلى 91472 والضحايا 5806

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

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أرقام كورونا الجديدة بإيران.. 96 وفاة و991 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:02 PM

أرقام كورونا الجديدة بإيران.. 96 وفاة و991 إصابة

إجمالي الإصابات وصل إلى 91472 والضحايا 5806

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.

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2.5 مليار ..

30 يناير
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