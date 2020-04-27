أرقام كورونا الجديدة بإيران.. 96 وفاة و991 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 91.472 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5806 حالات.