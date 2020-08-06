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بعد توقفه خلال العيد.. "الصحة" تعقد المؤتمر الدوري حول "كورونا"

يعقد في موعده المعتاد الساعة 3:35 عصر الخميس

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، في موعده المعتاد الساعة 3:35 عصر الخميس، بعد توقفه لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال "العبدالعالي" في ختام المؤتمر الصحفي السابق: "نلتقيكم بخير في المؤتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الأيام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وحذر خلال المؤتمر من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

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بعد توقفه خلال العيد.. "الصحة" تعقد المؤتمر الدوري حول "كورونا"
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، في موعده المعتاد الساعة 3:35 عصر الخميس، بعد توقفه لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال "العبدالعالي" في ختام المؤتمر الصحفي السابق: "نلتقيكم بخير في المؤتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الأيام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وحذر خلال المؤتمر من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:25 AM

بعد توقفه خلال العيد.. "الصحة" تعقد المؤتمر الدوري حول "كورونا"

يعقد في موعده المعتاد الساعة 3:35 عصر الخميس

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ذياب الشمري - الرياض
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تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، في موعده المعتاد الساعة 3:35 عصر الخميس، بعد توقفه لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال "العبدالعالي" في ختام المؤتمر الصحفي السابق: "نلتقيكم بخير في المؤتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الأيام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وحذر خلال المؤتمر من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

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